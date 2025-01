Pretražite podrume i tavane: Ovi predmeti iz 80-ih vrijede bogatstvo, za njih biste mogli kupiti novi auto

Dok mnogi od nas svoje stare igračke smatraju tek nostalgičnim uspomenama, neki primjerci danas mogu vrijediti pravo malo bogatstvo. Ako ste odrastali tijekom 80-ih ili 90-ih godina, možda u podrumu ili na tavanu čuvate pravu riznicu. Pogledajte koje su to igračke i predmeti iz djetinjstva danas najtraženiji među kolekcionarima.

Pokemon karte

Među najvrjednijim kolekcionarskim predmetima definitivno se ističu Pokemon karte, koje su postale prava senzacija među sakupljačima. Ovi mali, šareni kartoni s popularnim likovima iz anime serijala mogu dosegnuti nevjerojatne cijene na tržištu.

Pojedini rijetki primjerci, posebno oni iz prvih izdanja, mogu dostići vrtoglave iznose koji ostavljaju mnoge u nevjerici. Primjerice, prva edicija holografskog Charizarda, jednog od najpoznatijih i najomiljenijih Pokemona, može vrijediti i više od 14.000 eura, što ga čini pravim blagom za sretne vlasnike.

No, čak i ako nemate ovaj iznimno rijedak primjerak, ne očajavajte. Čak i običnije karte iz prve serije, koja je izdana između 1999. i 2000. godine, mogu vrijediti nekoliko stotina eura. Ove karte, koje su mnogi kao djeca razmjenjivali na školskim igralištima, sada su postale ozbiljna investicija.

Stoga, ako imate staru kutiju s Pokemon kartama negdje u podrumu ili na tavanu, možda je vrijeme da je izvadite i pažljivo pregledate - mogli biste se ugodno iznenaditi njihovom trenutnom vrijednošću na kolekcionarskom tržištu.

LEGO setovi

Određeni LEGO setovi danas postižu nevjerojatne cijene na kolekcionarskom tržištu, oduševljavajući ljubitelje ovih kultnih kockica diljem svijeta. Među najcjenjenijima se ističe Ultimate Collector's Millennium Falcon, replika legendarne svemirske letjelice iz "Star Wars sage", koja može dosegnuti vrtoglavih 3.000 eura ili više, ovisno o stanju i kompletnosti seta.

Nije daleko iza ni impresivni "Taj Mahal set", arhitektonsko remek-djelo u LEGO izvedbi, koji često mijenja vlasnike za nekoliko stotina eura. Ovi ekskluzivni setovi nisu jedini koji privlače pažnju kolekcionara; čak i naizgled obične LEGO kockice imaju svoju vrijednost.

Naime, nasumične kockice, posebno one iz starijih setova ili rijetkih boja, mogu se prodati po kilogramu za iznenađujuće solidnu cijenu. Ova činjenica posebno veseli one koji su godinama skupljali kockice bez posebnog cilja, jer sada mogu otkriti da njihova kolekcija vrijedi više nego što su mogli zamisliti.

Stoga, ako imate stare LEGO setove ili kutije pune raznovrsnih kockica, dobro razmislite prije nego ih odbacite - mogli bi biti vrijedni više nego što mislite.

Prve generacije konzola i igara

Prva generacija prijenosnih konzola i video igara iz 90-ih godina prošlog stoljeća danas predstavlja pravo blago za kolekcionare. "Nintendo Game Boy", kultna prijenosna konzola lansirana 1989. godine, može postići cijenu između 50 eura i 100 eura na tržištu, ovisno o stanju očuvanosti.

Ova vrijednost može značajno porasti ako konzola dolazi s originalnim igrama poput "Tetrisa" ili "Pokemon Red and Blue". Posebno su cijenjeni primjerci u originalnom pakiranju ili limitirana izdanja poput "Game Boy Color-a".

Kada je riječ o kućnim konzolama, Nintendo 64 zauzima posebno mjesto u srcima kolekcionara. Lansiran 1996. godine, ovaj 64-bitni sustav donio je revoluciju u 3D igranju. Pojedine igre za ovu platformu danas postižu impresivne cijene na tržištu.

"Mario Kart 64", jedna od najpopularnijih igara svih vremena, može se prodati za 30 do 50 eura ako je u dobrom stanju. Međutim, ako je igra sačuvana u netaknutom originalnom pakiranju, njezina vrijednost može skočiti i na nekoliko stotina eura.

Druge tražene igre za Nintendo 64 uključuju "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", "Super Mario 64" i "GoldenEye 007", čije cijene mogu varirati od 40 do preko 100 eura, ovisno o stanju i pakiranju.

Važno je napomenuti da na vrijednost ovih predmeta uvelike utječe njihovo stanje. Konzole i igre koje su dobro očuvane, bez vidljivih oštećenja i s funkcionalnim dijelovima, postižu najviše cijene.

Također, prisutnost originalnih uputa, kutija i dodatne opreme značajno povećava vrijednost. Za ozbiljne kolekcionare, pronalazak potpuno netaknutog primjerka u originalnom pakiranju predstavlja pravi jackpot, jer takvi primjerci mogu dosegnuti višestruko veće cijene od korištenih.

Beanie Babies

Iako većina "Beanie Babies" plišanaca danas ne vrijedi mnogo, pojedini rijetki primjerci mogu dostići cijenu od nekoliko tisuća eura, što ih čini pravim blagom za sretne vlasnike. Ovi mali plišani ljubimci, koji su bili prava senzacija krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina, danas su predmet strastvenog sakupljanja među kolekcionarima.

Posebno su cijenjeni primjerci s proizvodnim greškama ili ograničena izdanja. Jedan od najpoznatijih i najvrjednijih primjeraka je Employee Beanie Baby, proizveden u samo 300 primjeraka kao poklon zaposlenicima tvrtke Ty Inc.

Ovaj rijetki medvjedić može vrijediti više od 2.000 eura na tržištu kolekcionara, a njegova vrijednost i dalje raste. Drugi traženi primjerci uključuju "Princess Diana Bear", kojeg su mnogi kupovali kao počast preminuloj princezi Diani, te "Peanut the Royal Blue Elephant", čija je vrijednost porasla zbog pogreške u boji tijekom proizvodnje.

Važno je napomenuti da stanje očuvanosti igra ključnu ulogu u određivanju vrijednosti ovih plišanaca - oni s originalnim etiketama i u izvrsnom stanju postižu najviše cijene.

Polly Pocket

Polly Pocket setovi proizvedeni prije 1998. godine posebno su traženi među kolekcionarima i nostalgičarima. Ove minijaturne igračke, koje su osvojile srca djece diljem svijeta svojim kompaktnim dizajnom i slatkim detaljima, danas postižu impresivne cijene na tržištu.

Kompletni setovi u originalnom pakiranju, koji uključuju sve originalne dijelove i dodatke, mogu dostići vrtoglave cijene i do 1.500 eura, što ih čini pravim blagom za sretne vlasnike. Međutim, čak i ako nemate kompletan set, ne očajavajte.

Pojedinačni primjerci Polly Pocket figurica ili dijelovi setova također imaju značajnu vrijednost, a kreću se u rasponu od deset eura za običnije primjerke do čak 300 eura za rjeđe modele ili one u izvrsnom stanju.

Ova široka cjenovna razlika odražava raznolikost Polly Pocket kolekcije i pokazuje kako čak i naizgled male igračke mogu imati veliku vrijednost na kolekcionarskom tržištu. Stoga, ako imate stare Polly Pocket igračke, bilo da je riječ o cijelim setovima ili pojedinačnim komadima, vrijedi ih pažljivo pregledati i procijeniti njihovu potencijalnu vrijednost.

Furby

Originalni Furby, kultna interaktivna igračka koja je osvojila svijet 1998. godine, danas je traženi kolekcionarski predmet čija vrijednost varira ovisno o modelu i stanju. Standardni primjerci ove čupave elektroničke igračke mogu se prodati za iznose između deset i 30 eura, što ih čini pristupačnima za mnoge nostalgične kupce i početnike u svijetu kolekcionarstva.

Međutim, tržište Furbyja nudi i mnogo uzbudljivije prilike za ozbiljnije kolekcionare. Rijetke verzije, poput limitiranih izdanja ili modela proizvedenih u malim serijama, mogu dostići impresivne cijene i do 200 eura, a ponekad čak i više.

Ova značajna razlika u cijeni odražava ne samo rijetkost određenih modela, već i strast kolekcionara prema ovim jedinstvenim igračkama. Posebno su na cijeni primjerci koji su ostali netaknuti u svom originalnom pakiranju.