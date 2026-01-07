Ovdje se skriva psić, ali samo najpažljiviji ga mogu pronaći: Provjerite jeste li među njima

Detektivski zadaci koji izazivaju našu pozornost i natjeraju nas da se posvetimo pažljivom istraživanju često postanu viralni na društvenim mrežama, a među najzabavnijima su oni u kojima se životinje savršeno skrivaju, čekajući da ih pronađemo.

Jedan takav izazov nedavno je postao pravi hit na Redditovoj popularnoj stranici r/FindTheSniper, koja je poznata po intrigantnim mozgalicama i zagonetnim slikama.

Ovaj zadatak prikazuje dvorište prekriveno gustim slojem snijega, gdje se uz kuće, ulične stupove, svjetiljke i druge elemente krajobraza, skriva nešto neobično - mali psić.

'Dugo sam tražio'

Za neke korisnike, ovaj zadatak bio je prava muka - bez pomoći spojlera u komentarima, nisu nikako mogli otkriti gdje se ovaj nestašni ljubimac sakrio.

Snijeg, kuće i rasvjetne lampe stvarali su savršenu masku, pa je bilo gotovo nemoguće primijetiti malog psa na prvu. Ipak, neki su uživali u izazovu i, uz nekoliko pažljivih pogleda, uspjeli otkriti skrivenu životinju. Za druge, međutim, bio je to pravi "mačji kašalj".

"Lukav", "To je dobro", "Oh, moj Bože, gledao sam izravno u to i jednostavno nisam shvatio lol! Nema smisla, morao sam pročitati spojler da bih shvatio", "Nisam mogao razaznati na fotografiji. Mislio sam da se "skriva". U svakom slučaju, izgleda kao dobar dečko", "Dugo sam bezuspješno tražio psa boje snijega", pisali su.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gdje je psić?

Mnogi su se iznenadili i položaju ovog psića, koji je bio pravo iznenađenje za sve koji su pokušavali riješiti zadatak. Naime, odmah u fokusu dolazi rasvjetni stup, koji se činio kao ključni element slike.

Međutim, kada su se korisnici bolje zagledali u njegovo dno, otkrili su da je mali psić, pažljivo smješten u tom kutku, okrenut prema stupu, kao da je u potpunosti zaokupljen promatranjem njegovog vrha.