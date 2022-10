Jedan TikTok video postao je viralan na društvenim mrežama zbog nesvakidašnjeg prizora na jednom vjenčanju. Kako se može vidjeti na snimci, mlada se nakon vjenčanja spremala baciti buket.

Normalno, svi su pomislili da će mladenka buket baciti preko glave djevojkama koje su bile okupljene iza nje, no ona se okrenula i prišla jednoj djevojci - i dala joj buket u ruke.

Svi su pomislili da je to to i da je mlada izvela neobičnu gestu time što je sama odabrala onu koja će se sljedeća udati. No, baš tada se pojavio jedan muškarac i pred svima zaprosio djevojku koja je dobila buket od mlade.

Svima je bilo jasno da su muškarac i mlada sve unaprijed isplanirali. Očekivano, to je izazvalo oduševljenje na svatovima.