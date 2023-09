Iako su hrvatski i srpski jezik slični, postoje riječi i uzrečice koje su i Hrvatima, ali i Srbima, simpatični. Hrvatski TikTokeri pokrenuli su trend u kojemu biraju svoje omiljene riječi i uzrečice iz srpskog jezika, piše Telegraf.

Jedna TikTokerica objavila je popis od desetak riječi koje joj bolje zvuče na srpskom jeziku, a jednu je izdvojila da joj je, ipak, simpatičnija na materinjem jeziku.

"Dobar dan iz Dalmacije, jučer mi je iskočio Tik tok u kojem djevojka nabraja 10 omiljenih srpskih riječi, pa evo i mojih par", započela je TikTokerica.

Najomiljeniji izraz joj je "mrzi me", uz objašnjenje da joj je slatko kada neko od ljudi iz Srbije kaže: "mrzi me da nešto napravim".

"Toliko mi je slatko da to kažeš kad ti se nešto ne da, jednostaveno savršen izraz", objasnila je TikTokerica.

Izdvojila je još izraze "loži me" i "radi me". Za njih, naime, nije uspjela naći hrvatske izraze tako da su joj te riječi - dobre.

"U hrvatskom nemamo tako dobar izraz, možda 'pere me' u negativnom smislu, ali ni blizu nije dobar kao radi me, isto kao i 'loži me', puno je bolje od 'pali me'", zaključila je. Izdvojila je još izmena likova iz poznatog crtića Spužva Bob - Lignjoslava i Keba Krabu, ali Snežana i sedam patuljaka, koja je u hrvatskom jeziku Snjeguljica, više joj se dopalo na materinjem jeziku.

Snimila je i drugi dio

Morski nazivi također su joj zaokupili pažnju pa je tako kao simpatiče riječi izdvojila talase i ostrvo, ali i ajkulu koja je puno bolja riječ od morskog psa, "kakav pas?", zapitala se TikTokerica.

"Mikrotalasna" ju je nasmijala, a nazive za povrće ocijenila je odličnima, isto kao i "matori" i "ortaci".

"Pečurke, sočivo, boranija, cvekla to mi je genijalno", dodala je. Isto tako, trotinet i parče pizze, puno bolje joj zvuči od romobila i komada pizze.

"Isto kao i obezbeđenje, mnogo bolje zvuči kada izgovaraš nego osiguranje, jednostvano klizi niz usta", dodala je.

Videozapis na toj društvenoj mreži vrlo brzo postao je viralan. Hrvatica je skupila puno pregleda i lajkova, ali i komentara.

"Bravo za video. Odličan izbor, pozdrav iz Beograda", samo su neki od komentara. A javili su se i brojni Hrvati koji su samo nastavili niz simpatičnih srpskih riječi i izreka, kao što su: kačkavalj, bleja, kačket, šargarepa, patike, bostan, muvanje, kajsije, ranac...

Hrvatica je snimila i drugi dio najsimpatičnijih srpskih riječi i izraza, a na vrhu te ljestice našli su se izrazi: "bukvalno smor", "kako beše", "gotivim", ali mnoge druge.