Nosila si ove cipele: Netko je u Zagrebu ostavio zanimljiv oglas djevojci koja mu se silno svidjela

Vjerojatno se i vama dogodilo da vas je netko privukao izgledom, ali i da vas je izdalo samopouzdanje u trenutku kada je toj osobi trebalo prići. Da su koljena zaklecala, a usta zanijemila.

Čini se da je jedan takav slučaj upravo aktualan u Zagrebu jer je netko putem oglasa odlučio pokušati dobiti drugu priliku. Naime, kako to svjedoči viralna objava na Redditu, djevojka koja ga je opčinila ne silazi mu s uma:

"Nosila si ove cipele i traperice sa šljokičastim uzorkom. Bila si u Nami na Kvatriću sredinom prošlog tjedna. Kupovala si neki dio za partviš i kasnije pregaču. Ja sam nosio sivu majicu i šorc s treninga.

Čuo sam te kako šaljivo pričaš s prodavačicama. Činiš mi se kao jako zabavna i interesantna. Primijetili smo se i oboje motali. Trebao sam reagirati", napisao je glavni junak priče i ostavio mail adresu u kojoj je naznačio da bi s tom nepoznatom damom volio nešto skuhati.

Hoće li se ponovno spojiti, možda jednog dana doznamo, ali u slučaju da djevojka ne prati objave na Redditu, eto male pomoći i s naše strane u slučaju da je čitateljica Net.hr-a.