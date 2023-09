Na Facebook stranici Radija Sljeme pojavila se zanimljiva fotografija.

"Pogodite što je ovo…kakvo se “blago” čuva iza ovih rešetki:

a) ulaz u sef

b) ulaz u zatvor

c) ulaz u WC na odmorištu Jasenice", piše u objavi.

Naime, to je fotka ulaza u WC na odmorištu Jasenice između tunela Sveti Rok i Maslenice na autocesti A1 do kojeg možete doći ako prođete gusto posložene neprobojne rešetke. To na prvi mah podsjeća na navijačke ulaze na nogometne stadione.

Na objavi se nižu komentari korisnika.

"Takva naprava na ulazu u bazene pričepila djetetu ruku", "Ulaz u WC...., uđeš, i nemreš van", "Ulaz u wc. Euro. Pa ti pifki ak imas love", "Ajme, ja jedva prođen a nisam preširoka. Usko i uzasno, užasno neugodno iskustvo dok se te rešetke okreću kao da me vode u zatvor.. I još moraš platiti", "Koja sramota u 21. stoljeću ovak ima još, samo negde u Sibiru( ako imaju zahod)", "Ulaz u WC platiš a nìšta ti se ne otvori,tražiš prvo žbunje jer autobus samo što nije krenuo", samo su neki od njih.