Ljubavna poruka iz Zagreba mnoge je ostavila bez riječi: 'U nadi da ćeš ovo pročitati...'

Ljubav je čudnovata i često ne slijedi nikakva pravila. Ponekad se rađa u trenucima koji traju tek nekoliko sekundi - u pogledu, prolaznom susretu ili dojmu osobe koju zapravo nikada nismo upoznali. I upravo takvi trenuci, koliko god kratki bili, znaju ostaviti trag koji ne blijedi godinama.

Jednom mladiću to se dogodilo prije čak devet godina. Djevojku je vidio samo jednom, nikada s njom nije razgovarao niti je upoznao, no ona mu je ostala duboko urezana u sjećanje. Vrijeme je prolazilo, život se mijenjao, ali misao na taj kratki susret nikada ga nije u potpunosti napustila.

Povratak nakon devet godina

Nakon svih tih godina odlučio je napraviti nešto neočekivano. Vratio se na mjesto gdje ju je prvi put ugledao - na stanici kod Tehničkog muzeja i ondje ostavio poruku.

"Ovo se odnosi na jednu malu plavu s Agronomije, koju sam zadnji put vidio na ovoj stanici prije devet godina, a nisam joj pristupio jer sam bio ljut na nju. Ne znam ti ni ime, molim te oprosti mi na grubim riječima. Zapravo sam htio da budem tvoj leptir, a ti moj cvijet", započeo je mladić.

Ludo zaljubljen

U nastavku poruke otkrio je koliko je ta zaljubljenost bila snažna i postojana, unatoč godinama koje su prošle.

"Još uvijek sam zaljubljen u tebe! Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Još me uvijek nose krila te ljubavi! Noću još uvijek sanjam ljubavi san, ali moji se snovi ruše kad dođe dan! Život se tako ne živi, da se ljubi kad se sanja! Molim te, vrati se i zastani kraj mene, smiluj se na srce što za tobom vene", nastavio je.

Na kraju balade, mladić je zamolio prolaznike da ne uklanjaju njegov natpis.

"U nadi da ćeš ovo pročitati i da ćeš na neki način stupiti sa mnom u kontakt ostavljam ti ovu poruku! Volim te! Molim ljude da ne skidaju moj plakat", završio je svoju poruku misterioznoj djevojci.