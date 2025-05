Nije došla po medalju, već po ljubav: Trčala je maraton u vjenčanici, u nadi da će nekome reći 'da'

Maraton je događaj koji iz godine u godinu okuplja ljude svih generacija i profila, u gotovo svakoj zemlji svijeta. Bilo da se održava u velikim gradovima, uz obalu ili u pitoresknim predjelima unutrašnjosti, uvijek donosi jedinstvenu atmosferu zajedništva, sportskog duha i pozitivne energije.

U njemu sudjeluju svi – od rekreativaca koji žele iskusiti uzbuđenje utrke i napraviti nešto za vlastito zdravlje, preko onih koji su tek zakoračili u svijet trčanja pa žele testirati svoju izdržljivost, pa sve do iskusnih trkača kojima je desetak kilometara tek zagrijavanje za veće izazove. Za mnoge je to i osobni izazov, prilika da pomaknu vlastite granice, da se osjećaju bolje – fizički i mentalno.

No, jedna djevojka iz New Yorka, filmska scenaristica i komičarka Tess Tregellas (28), odlučila je sve pretvoriti u pravi show. Na Brooklyn Half Marathonu, koji se održao u subotu, pojavila se u, ni manje ni više nego u vjenčanici. Njezin neobičan modni odabir izazvao je iznenađenje i oduševljenje publike, a sve je imalo vrlo jasnu poruku - kreće u potragu za mužem.

Scena kao iz filma

Prizor je djelovao kao scena iz romantične komedije "My Best Friend’s Wedding", u kojoj Julia Roberts panično bježi s vlastitog vjenčanja. No, za razliku od filmske junakinje, Tess nije bježala – ona je trčala ravno prema ljubavi.

Na njezinom licu nije bilo ni trunke panike, samo zarazan osmijeh i iskra nade. Ova simpatična dama svojom pojavom jasno je poručila: želi pronaći onog pravog kojem će jednoga dana izreći sudbonosno "da".

"Moj muž možda me čeka na cilju. Još nijedna prosidba. Iskreno, mislim da plašim muškarce. Ali žene su oduševljene, i zapravo je to i poanta – ohrabriti žene da mogu biti nevjeste kad god to požele", rekla je Tess kroz smijeh u videu snimljenom prije početka utrke.

'Samo puna nade'

Tess je otkrila i posebno značenje natpisa koji je ponosno nosila na stražnjem dijelu svoje vjenčanice. Umjesto klasičnog "Just Married", kakav se često viđa na autima mladenca, Tess je duhovito poručila: "Just Hopeful" – odnosno, "Samo puna nade".

"Mnogi su me htjeli fotografirati, što mi je baš pasalo jer sam se osjećala kao slavna osoba. Otvara i puno razgovora pa sam upoznala i brojne druge trkače", otkrila je.

Na kraju utrke, Tess je u cilj stigla s vremenom od 2:33:44, no, kako sama kaže, rezultat joj nije bio ni najmanje važan.

"Bilo mi je važno samo upiti atmosferu. Obožavam tu energiju na dan utrke. I da, volim trčanje, ali još više volim trčati u vjenčanici", rekla je.

Nije prvi put

Međutim, ovo nije prvi put da je Tess priredila ovakav spektakl. Naime, cijela ideja započela je prije dvije godine, kada je prvi put odjenula istu tu vjenčanicu i otrčala ulicama Manhattana i to, kako kaže, u potjeri za zgodnim trkačima bez majica.

Fotografije tog nezaboravnog trenutka s osmijehom je podijelila sa svojih preko 200 tisuća pratitelja na Instagramu, koji su njezinu duhovitost i originalnost dočekali s oduševljenjem.

"Nisam dobila nijedan spoj, ali bilo je puno smijeha, a to je, kao komičarki, najvažnije. Osim toga, bila je to čista zabava", istaknula je.