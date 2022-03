Mladoženja Ajay Kumar iz indijskog grada Bharthana vratio se kući bez supruge i prstena na ruci, pa i unatoč tome što je sa svojom mladenkom doslovno već stajao ispred oltara.

Naime, vjenčanje je naprasno otkazano, prekinuto usred ceremonije, a do nesvakidašnjeg i gorkog raspleta dovelo je to što je mladenka u posljednji trenutak primijetila da on nosi - periku!

Neimenovana djevojka toliko se naljutila da je pala u nesvijest, a jednom nakon što su je uspjeli dići na noge, nazočnima je objasnila da ne postoji ta sila koja bi je mogla natjerati da se uda, piše Telangana Today.

Prema list to ne navodi, slutimo da je u pitanju bilo dogovoreno vjenčanje, a da Kumar nema dlake na glavi, mladenka je posumnjala nakon što je primijetila da se oprezno kreće i da neprestano popravlja tradicionalno vjenčano pokrivalo na glavi.

Tada joj je netko i priznao da je Kumar ćelav, što je dovelo do incidenta.

Njezina obitelj navodno se silno trudila da je predomisli, ali sva je nastojanja glatko odbila kao što je glatka bila površina koja ju je toliko uznemirila.