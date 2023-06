Tragična priča o Tari Caliso ovih bi dana konačno trebala dobiti epilog. Naime, nakon gotovo 35 godina od njezine otmice, američki detektivi otkrili su da se spremaju uhititi osumnjičene, prenio je svijetu portal The Sun, čiji su novinari dobili potvrdu informacije izravno od američke policije.

Podsjetimo, 19-godišnja Tara Calico nestala je tijekom vožnje biciklom u Novom Meksiku 30. rujna 1988. godine, a njezin nestanak ubrzo je doveden u vezu s uznemirujućom fotografijom koja je pronađena na parkiralištu na Floridi u kolovozu 1989. godine.

Šokantan prizor nametnuo je zaključak da je netko djevojci i dječaku začepio usta u stražnjem dijelu svoga kombija, a kada je fotografija pokazana obitelji Calico, majka Patty Doel zaključila je da njoj doista vidi svoju Taru.

Taj polaroid puna tri desetljeća bio je izvor nade i patnje, pa i unatoč tome što su razni agenti bili podijeljeni oko toga koga i što točno fotografija prikazuje.

"Tijela zadužena za provođenje zakona vjeruju da su uspjela identificirati počinitelje povezane s nestankom Tare Calico", potvrdio je novinarima The Suna poručnik Joseph Rowland, agent iz ureda šerifa okruga Valencije.

Rowland je tome dodao da su pronađeni novi dokazi koji su proizašli iz istražnog rada započetog u listopadu 2020. godine te naglasio da je okružno državno odvjetništvo odredilo tim tužitelja koji će izvršiti provjeru istrage.

Imena osumnjičenih policija je zasad zadržala u tajnosti, a poručnik Rowland kazao je da će detektivi svejedno nastaviti tražiti od javnosti bilo kakve daljnje informacije o Tarinom nestanku.

Inače, Melinda Esquibel, Tarina nekadašnja razredna kolegice, provela je godine i godine istražujući Tarin nestanak i opisala slučaj kao "ogromnu nepravdu".

Melinda je svojedobno kazala kako je, prema njezinim spoznajama, Taru uhodila skupina lokalnih momaka nakon što je odbila poziv na spoj jednoga od njih.

Pritom je izrazila uvjerenje da je tinejdžerica ubijena iste noći kada je nestala te je tome dodala da je pokopana samo 32 kilometra od mjesta gdje je ubijena.

Što se famozne fotografije tiče, Melinda je u prošlogodišnjem razgovoru za The Sun kazala ovako: "Znam da je obitelj dugo vjerovala kako bi to mogla biti ona, ali podaci koje sam prikupila ukazali su na to da djevojka s fotografie nikako nije mogla biti Tara.

Tara je posljednji put viđena kako se vozi autocestom oko 11:45 ujutro, a svjedoci su kasnije policiji kazali kako su vidjeli da je prati svijetli Ford kamionet.

Djevojka je tog dana zamolila majku da dođe po nju ako se ne vrati do 12 sati, a nakon što je nestala, njezina majka Patty krenula ju je tražiti duž rute i potom zatražila pomoć policije.

Devetnaestogodišnjakinja više nikada nije viđena, a pronađeni su samo dijelovi njezina Sony Walkmana i kazete.

FBI je 2019. godine raspisao nagradu od 20 tisuća dolara za informacije koje bi mogle biti od koristi pri razrješenju slučaja, a uskoro će postati jasno i je li Melindina privatna istraga imala smisla, odnosno jesu li lokalni mladići doista bili ti koji su oborili Taru s bicikla prije nego što ju je oteli i ubili.

Što se fotografije tiče, pitanje je hoće li ikad biti utvrđeno tko su mladi ljudi na njoj.

Tijekom minula tri desteljeća mnogi su govorili o tom slučaju, a svojedobno ga je u svom showu spominjala i čuvena Oprah Winfrey.

Tarini roditelji u međuvremenu su umrli.