Bez obzira što će vam se uvod u ovu priču činiti kao redak iz znanstveno-fantastičnog romana, kompanija koja stoji iza benzinskih crpki TinQ spustila je cijene goriva na iznose koji su vrijedili 2002. godine!

Stvarno nije u pitanju šala mala, ali jest posrijedi marketinški trik, promotivna akcija koju je ta nizozemska kompanija osmislila budući da ovih dana slavi dvadeset godina od osnutka, prenosi portal NU.

Kompanija je u to ime odlučila od ponedjeljka do petka držati cijene s početka tisućljeća, ali samo na sat vremena dnevno, što je do sada, dakako, uspio iskoristiti samo malen broj sretnika.

U ponedjeljak su stare cijene na 60 minuta vrijedile u Venrayu, Kampenu, Ospelu i Veenendaalu, u utorak u Drachtenu, Heerenveenu, Waalwijku i Berkel en Rodenrijsu, a spomenuti portal piše da je akcija izazvala prometne redove koji su sezali i do tri kilometra.

Navodno je bilo razmirica i neugodnosti među vozačima, pa možemo zaključiti da je želja za jeftinim benzinom imala i svojih negativnih posljedica.

Inače, prosječna cijena litre benzina u Nizozemskoj dosegnula je 17 kuna i 80 lipa (2,357 eura), dok je TinQ tijekom tih promotivnih sat vremena točio po cijeni od osam kuna i 85 lipa.