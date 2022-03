Odvilo se to sada već poprilično davne 1981. godine. Pokojnu Jugoslaviju u Dublinu je predstavljao Seid Memić Vajta s pjesmom "Leila", grandiozni šou je u Simmonscourt paviljonu vodila Doireann Ni Bhriain, a predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, skupina Bucks Fizz, slavili su naposljetku s hitom Making Your Mind Up.

Međutim, sve navedeno nije bio razlog zašto se jedan od korisnika TikToka na svom kanalu prisjetio tog natjecanja.

Naime, taj 4. travnja ostao je upamćen i po jednoj od najurnebesnijih situacija u povijesti Eurovizije (Eurosonga), a uslijedila je u trenutku kada je čuvena televizijska i radijska spikerica, novinarka i voditeljica Helga Vlahović u ime Jugoslavije trebala proslijediti glasove.

Ni Bhriain pozdravila je sve s "dobra večer", zamolila kolegicu Vlahović da preda redoslijed bodova, no uslijedio je tajac jer telefonska linija očito nije bila ispravno uspostavljena.

Djelovalo je na trenutak kao da će Jugoslaviju silom prilika preskočiti, međutim tada se ipak začuo glas Vlahović koju je Ni Bhriain zamolila da nastavi s čitanjem glasova.

"Nemam ih", odvratila je u slušalicu Vlahović, nakon čega se dvoranom prolomio gromoglasan smijeh.

Ta zgoda i danas stoji opisana na stranici Eurovision.TV, a korisnik TikToka "AftarAtia" izvukao ju je iz naftalina i opisao kao najsmješniji trenutak večeri. Snimka je u nekoliko dana skupila više od 100 tisuća pregleda.

