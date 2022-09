Zanimljiv nadgrobni spomenik može se pronaći na groblju u Hertfordshireu u Engleskoj. Na njemu piše "U sjećanje na Williama Meada, M.D. koji je napustio ovaj život 28. listopada 1652. u dobi od 148 godina i 9 mjeseci, 3 tjedna i 4 dana." Sve se ovo može činiti čudnim dok ne saznate nešto više o priči iza toga svega.

Miksao je eliksir za dugovječnost

Rečeno je da je Mead za života kuhao lijekove koji su se prodavali u nekoliko trgovina. Među tim domaćim lijekovima bio je i eliksir za dug život koji je, čini se, za Mead bio itekako učinkovit. Njegov nadgrobni spomenik može se pronaći na groblju u Wareu, gradu koji se nalazi 24 kilometra izvan Londona.

Naime, tamo je Mead postao neka vrsta lokalne legende čija tajna dugog života zapravo ima više veze s marketingom nego s revolucionarnom medicinom. S 148 godina, 9 mjeseci, 3 tjedna i 4 dana, Mead bi bila rođena u siječnju 1504. godine, piše HertsLive, samo nekoliko godina prije imenovanja Henrika VIII.

Sve je to samo dobar marketing?

Do 2022. nitko u evidenciji nije doživio 148 godina, a očekivani životni vijek u vrijeme Meadove smrti bio je 30 do 40 godina. Dakle, kako je to učinio? Priča kaže da je nakon njegove smrti Meadova žena vidjela priliku u upisivanju njegovog nadgrobnog spomenika. Kako bolje plasirati eliksir za dugi život od hvaliti se stoljeće i pol starosti u trenutku smrti njegovog tvorca?

U knjizi koja sadrži sva spominjanja Hertfordshirea, iz časopisa The Gentleman's Magazine između 1731.-1800., unos pod naslovom “The Mead Family Of Ware” ukazuje na to da je spisateljeva istraga otkrila da je natpis na nadgrobnoj ploči bio obnovljen. Izvorna ploča, očito toliko izlizana od vremena da se ne može čitati, umjesto toga je premještena na stubište sjevernih vrata crkve.

'Dr. Meadovi patentirani lijekovi'

Čini se da su i ostali nadgrobni spomenici Meadovih premješteni na rub starog crkvenog dvorišta, ali slavni dr. Mead će ostati, ležati u ravnini s travom južno od crkve.

Članak također naglašava činjenicu da je Mead vjerojatno bila povezana s “Dr. Meadovi patentirani lijekovi” koje su prodavali kemičari na Wareovoj ulici High Street u 19. stoljeću, te da to može objasniti očito obnavljanje njegovog nadgrobnog spomenika jer se nastavilo koristiti kao reklama za njegove pripravke za dugovječnost.

Prema crkvenim zapisima, ponovno ga je u siječnju 1797. izrezao klesar iz Hertforda po imenu David Cock, a financirali su ga crkveni upravitelji Warea.

Je li jedinstven pristup marketingu bio posthumni zahtjev tajanstvenog dr. Meada ili genijalan poslovni potez njegove supruge i budućih kemičara, teško je sa sigurnošću utvrditi, ali svakako predstavlja vraški nadgrobni spomenik.