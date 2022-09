Tijekom povijesti koncepcija je sedam smrtnih grijeha navedena u različitim vjerama i kulturama. Od davnina su oni sheme opasnih destruktivnih ponašanja, no i danas, kao i mnoge druge stvari, ignoriranog ili zanemarenog, od strane društva ili pojedinca. Stvarno značenje sedam smrtnih grijeha mnogi ne razumiju ili ne uzimaju za ozbiljno.

Ponos

Prvi od sedam smrtnih grijeha je ponos. Ponos dovodi do arogancije. Samouvjerenost je suprotnost, ona vodi u akciju! Razlika između ponosa i samouvjerenosti je golema, no često je ljudi ne vide ili ne razumiju. Ponos je orijentiran na vlastiti ego, on želi premoć, ne jednakost.

Ponos gradi zid između ponosne jedinke i okoline. On je sam po sebi smrtonosan kad je riječ o uklapanju u zajednicu. Bez obzira kakve bile okolnosti ili s kojim ljudima je osoba u odnosu, ona osjeća da je u pravu – uvijek i zauvijek. Nema kompromisa ni mogućnosti da je možda, pogriješila.

Ponos rađa ignoriranje i osoba je zaključana u samostvorenom zatvoru svoje podsvjesne arogancije. Ponos je uzrok nedostatak razumijevanja i brige za druge ljude. Osoba samu sebe vidi centrom svijeta i svemira. Današnji pojam za samouvjerenost obuhvatio je i pojam samovrednovanje, no na žalost, to često ljude odvede u sasvim krivom smjeru.

Samouvjerenost znači svijest o razumijevanju sebe i sposobnost da na ispravan način upotrijebimo svoje talente i vještine. To je pozitivna energija koja bi se trebala koristiti umjesto ponosa. Svatko je u nečemu dobar, nitko nije dobar u svemu.

Sebičnost

Drugi grijeh je sebičnost, a u današnjem svijetu definira se kao pohlepa. Iako možda ne zvuči tako na prvi pogled, suprotnost je praktičnost. Zašto? Biti praktičan znači poznavati druge i sebe na dubljoj razini od materijalne. Sebičnost je osnovana na strahu od toga da nemamo dovoljno, i da ćemo kao takvi biti bespomoćni.

Razina pohlepe u modernom svijetu je ogromna. Želja za materijalnim je toliko utkana u ljudski svakodnevni život da je nemoguće ignorirati je. Od malena nam govore što kupovati, kako ulagati, gomilati, profitirati – jedina ljudska aktivnost koja je važna je sakupljanje dobara i sredstava. A ljubav, duhovnost i ostale beznačajne stvari ostaju po strani...

Posljedica svega je da pohlepa spriječava uvid u stvarno važne stvari u našem životu. Iznenada otkrivamo da ono čime se bavimo ne donosi iskustva unutarnjeg rasta, žrtve smo vlastite pohlepe. Strah da nećemo imati dovoljno koči nas u svakom pogledu.

Da bismo izbjegli zamku zvana pohlepa, bilo bi dobro da pogledamo gdje u našem životu ona caruje. Pohlepa i sebičnost se smatraju smrtnim grijehom jer je to smrtonosno za našu kreativnost, i tek bez nje možemo početi s istinskim življenjem.

Požuda

Požuda je treći smrtni grijeh. U naše vrijeme ovaj se grijeh najčešće povezuje sa profitabilnim imageom seksa i nasilja. Sedam smrtnih grijeha su osobne reakcije u životu. Njih iskazujemo izborom, svjesnim i nesvjesnim. Taj izbor oblikuje naše ponašanje u svakodnevnom životu. Požuda je nepromišljena, ona vodi u nasilje, a njezina je suprotnost strast koja vodi u kreativnost i bliskost vezanja.

Požuda je akcija bez imalo razmišljanja o posljedicama na sebe i na druge. Strast je oslobođenje i svjesna namjera ostvarenja želje s punim zrelim razumijevanjem potencijalnih posljedica nečije radnje. Požuda je slijepa. U slučaju strasti osoba sagledava cjelovitu sliku i odgovara na izazove biranjem.

To je svjestan odabir, za razliku od požude. Kreativan je a ne destruktivan. Da bismo požudu pretvorili u strast potrebno je poduzeti korake prema razumijevanju i shvatiti da ranjavate sami sebe. Biti požudan ne znači biti loš ili zao, to znači da niste potpuno svjesni.

Bijes

Četvrti smrtni grijeh – bijes, ubraja se u najznačajnije teme svakodnevice. Bijes širom svijeta raste, i dovodi do razdora na ovom planetu. Vidimo ga u pucnjavi iz automobila, obiteljskim tučnjavama, zlostavljanju djece, a na višoj razini, u političkim i vjerskim sukobima koji vode ravno u nasilje. Oni koji su bijesni strahuju, no bijesom žele sakriti taj strah.

Bijes se rađa kad se bezumlje susretne s osjećajima. Može se sakupljati godinama, bez ijedne riječi. Bijes nikada ne rješava problem, samo stanje čini još gorim. Ne zaboravite da uvijek postoje mogućnosti za promjenu.

U svijetu ispunjenom bijesom, najvažnije je naučiti da prije svakog djelovanja i reagiranja treba dobro promisliti o posljedicama. Jedan od načina kako se riješiti bijesa je naučiti se produktivno sukobljavati. Možete li iskazati svoje brige, osjećaje, potrebe i bijes na način da ne potcjenjujete druge ljude?

Možete li potaknuti druge u rješavanju problema i sretno prihvatiti promjene koje su posljedica sukobljavanja? Kad ćete to moći, shvatiti ćete o kakvoj je moćnoj energiji riječ, energiji koja liječi umjesto da ranjava.

Proždrljivost

U moderno tehnološko doba ova je riječ gotovo staromodna. Sama riječ obično asocira naše misli na prizor rimskih orgija i banketa. Ipak, ovaj grijeh nema primarne veze sa prekomjernom konzumacijom hrane. Proždrljivost ima veze sa ugađanjem samom sebi u niz situacija i na svim razinama. Kad to shvatimo, vidjeti ćemo da je proždrljivost ne samo živa u današnjem društvu, nego je osnovna motivacijska sila za većinu čovječanstva.

Počinje u najranijem djetinjstvu s "ja želim“ i nastavlja se kroz život. Osoba ne osjeća da je ikada dovoljno, uvijek ima još onoga što želi. Stvari same po sebi ne daju zadovoljstvo, one su samo brojevi na stalno rastućem popisu.

Na suprotnoj je strani suzdržavanje. Ono ne znači odricanje od dobrih stvari u životu, ono znači zrelo i inteligentno određivanje što je značajno za kvalitetu nečijeg života. Reklame su možda potrebne iz ekonomskih razloga, no one su krivac za nedostatak zdravog suzdržavanja.

One su i glavni razlog uništenja okoliša. Suzdržavanje je svjesna vještina koja ne podrazumijeva pretjerivanje. Ona vam omogućava da uživate u životu do kraja, obraćajući pažnju na svaki trenutak te na vrijeme opažate kad je previše.

Zavist

Izreka „pozelenjeti od zavisti“ uobičajena je i izvrsno opisuje šesti smrtni grijeh – zavist. Opsesija stvara duhovnu sljepoću koja dovodi do magle oko objekta opsesije. Kao svako drugo pretjerivanje i ovo uzrokuje pshička oštećenja u obliku stvarnih tjelesnih bolesti.

Zavist je posebno štetna jer je sva pažnja usmjerena na van – osoba živi u kvazisvijetu u kojem nije važno što učiniti da bi se unaprijedio život ili iskustv o, nego je važno što rade drugi.

Pozitivna suprotnost ovog smrtnog grijeha je samopouzdanje. Kako zavidna osoba često pokušava živjeti ulogu žrtve i krivi druge ljude, istina je da je upravo nedostatak samopouzdanja krivac da nema pokušaja da se poboljša život, a okrivljavanje drugih je isprika.

Samopouzdanje je sposobnost da vjerujemo u sebe i svoja osobna iskustva. Onima koji imaju samopouzdanje ne događa se da čeznu za tuđim sudbinama, jer im je i njihov vlastiti život dovoljno vitalan i zanimljiv, bez obzira što se zbiva. Smrtni aspekt ovog grijeha je odbacivanje stvarnog iskustva i uživljavanje u ulogu nesretnog glavnog glumca. Suprotna pozitivna energija zavisti je samopouzdanje i osobna odgovornost koja vodi u osobni uspjeh.

Lijenost ili pasivnost

Osnovna energija lijenosti je energija nesudjelovanja. Stav lijenosti je bespomoćnost i utvrđivanje kako ne možemo ništa učiniti ili zaključujemo kako to nije važno i odabiremo nemar. Ne posvećujemo pažnju na detalje i ne želimo riskirati trošak energije na ono što nije sigurni dobitak.

Tamo gdje je lijenost nema pomaganja i sudjelovanja. Ljubav, kreativnost i oprost zahtjevaju energiju, i želju i volju za rizikom. Oni koji se nikada ne izlažu bez da su sigurni u uspjeh, puni su lijenosti.

Sudjelovanje i uključivanje je suprotnost lijenosti. To je prvi korak za rješenje bilo kojeg problema. Ključ za za borbu s lijenošću je učenje da su rješavanje problema i uključivanje vještine. Potrebno je naučiti gdje možemo riskirati a gdje ne.

Moramo istražiti svoju duhovnost sve dok ne dođemo do zaključka kako stvaramo i to je svrha našeg postojanja. Da bismo pobijedili lijenost moramo shvatiti da je u redu ako nas rizičan postupak odvede do različitih zaključaka i stavova od onih kakve očekuje naša okolina. Kada je pronađete, istina će već pronaći način da se probije u prvi plan.