Netko izgubio iskaznicu HDZ-a, komentari nasmijali sve: 'Možda je čovjek progledao'

Na Facebook stranici Zaprešić Online! objavljeno je kako je netko iz HDZ-a izgubio člansku iskaznicu. Nedostaje joj gornji desni rub, kao da je odlomljen. Objavljena je i fotografija iskaznice na kojoj se vidi ime i prezime osobe, a netko je objavio i adresu mjesta na kojem je iskaznica vjerojatno pronađena.

U samo nekoliko sati objava je prikupila više stotina reakcija, a komentari su zapalili društvene mreže.

„Možda je čovjek progledao“, jedan je od komentara.

Drugi je primijetio: „Neodgovorno ponašanje prema najvrjednijoj kartici. Stranka će malo drugačije gledati na sve to skupa.“

„Ma uzmi i stavi ju na suvozačko sjedalo da možeš nepropisno parkirati“, napisao je jedan korisnik.

„Poništena je, vidite da je odcvikan rub.“, primijetio je netko u komentarima.

Bilo je toga još:

„Je l’ na prodaju? Trebala bi mi za neke kombinacije s firmom.“

„Ta mu je vrjednija od zdravstvene.“

