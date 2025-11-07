Zovu ga mrzovoljnim vodičem muzejskih tura: Posjetitelje časti uvredama, a oni to obožavaju

Vođenje muzejskih tura samo po sebi je umjetnost - zahtijeva znanje, strpljenje i sposobnost da publiku uvedete u svijet umjetnina na zanimljiv i pristupačan način. No, što ako bi vas vodič umjesto ljubaznog osmijeha dočekao - uvredama? Upravo na tome počiva neobičan koncept zaposlenika Kunstpalasta, poznatog umjetničkog muzeja u Düsseldorfu.

Carl Brandi, performans umjetnik koji se skriva iza svog alter ega Josepha Langelincka (33), vodi takozvane “Mrzovoljne ture” u kojima posjetitelje svjesno provocira, podbada i ismijava njihovo neznanje.

Iako zvuči neugodno, ovaj nesvakidašnji pristup pokazao se iznimno uspješnim - publika je oduševljena, a svaka tura, koja kod njega košta samo osam dolara (oko sedam eura), rasprodana je mjesecima unaprijed.

Nevjerojatne uvrede

Tijekom 70-minutne šetnje muzejom, ovaj neobični vodič prijekorno maše prstom ispred lica gostiju, opominje ih jer gledaju u mobitel ili sjedaju, te se ruga njihovom neznanju dok prolaze kroz izložbu.

"Nikada ne vrijeđam posjetitelje izravno, na temelju njihove osobnosti ili izgleda, već ih vrijeđam kao skupinu. Moje je preziranje usmjereno prema pretpostavljenom neznanju koje možda uopće ne postoji. Ali trudim se da se osjećaju što neukije moguće", rekao za Brandi u razgovoru za strane medije.

Popularnost ovog neobičnog koncepta, kaže Brandi, leži u svojevrsnoj "emocionalnoj vožnji" koju posjetitelji doživljavaju tijekom ture.

"Svi znamo za komedije ili kabaree u kojima je loše raspoloženje izvođača ključno za nastup - samo to nismo navikli vidjeti u muzejima, a za razliku od stand-up nastupa, ovdje nema barijere između lika i publike", rekao je.

Povrijeđeni ego

Brandi je Langelincku čak osmislio i cijelu biografiju: on je daleki rođak Johanna Wilhelma von der Pfalza, izbornog kneza čija kolekcija čini većinu izloženih umjetnina.

Langelinck pokazuje gađenje prema današnjem shvaćanju umjetnosti kao puke "zabave". Publika s vremenom shvati da njegov strogi stav proizlazi iz povrijeđenog ega.

Primjer jednog takvog trenutka

Jedan od takvih događanja dogodio se kada je Brandi u ulozi svog lika zastao je kraj renesansne skulpture muškarca s drvenim toljagom i upitao grupu kojeg mitskog junaka prikazuje kip.

"Herkules?" nesigurno je odgovorila žena iz prvog reda. Langelinck joj je odbrusio: "Ako znate odgovor, zašto ga ne možete reći dovoljno glasno da ga i oni otraga čuju?"

Zatim je 62-godišnju Corinnu Schröder izazvao da nabroji svih 12 Herkulovih podviga redom. Kad nije uspjela, Langelinck je samo prevrnuo očima.

"O, Bože, osjećam se kao da sam opet u školi", uzdahnula je.

Na kraju ture, Langelinckov lik djeluje kao da je na rubu živčanog sloma - bijesno zvoni zvonom unutar gipsanog zvonika koji je 1971. izradila umjetnica Inge Mahn.