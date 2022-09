Nažalost, ma koliko društvene mreže bile korisne, činjenica je da isto tako imaju svoje mračne i zastrašujuće strane. Svatko je u mogućnost objavljivati što mu padne na pamet, a čini se da su u posljednje vrijeme u osobitom naletu opskurni teoretičari zavjera koji imaju interese među ljudima sijati paniku.

Naime, vjerujemo da su neki među vama to već imali prigodu primijetiti, TikTokom, Telegramom, Facebookom i Twitterom kruži najava da će u subotu, 24. rujna, doći će do globalnog zamračenja nakon kojeg slijede nestašice hrane i globalni kaos.

Nisu se još ti teoretičari zavjera među sobom dogovorili što će uzrokovati sveopći metež, spominju prirodne katastrofe, nuklearne napade, asteroide... ali ćemo vam rado prenijeti tko je odgovoran tu teoriju.

Potpisale su je njemačke pristaše QAnona na Telegramu, u suštini teoretičari zavjera koji su se politički aktivirali u Sjedinjenim Američkim Državama i koji su se u svojim počecima isticali tvrdnjama da Donald Trump pokušava spasiti svijet od kanibalističkih seksualnih zlostavljača djece.

Priča je s vremenom otišla puno dalje, ali da vas time ne zamaramo, naglasimo da su najnoviju teoriju zavjere skovali na temelju očite pogreške njemačkog zastupnika Friedricha Merza, koji je u veljači u Bundestagu govorio o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Merz je tom prigodom kazao kako će, citiramo ga, "svi zapamtiti gdje su se nalazili 24. rujna", s time da je pritom mislio na 24. veljače, a što je kasnije i sam potvrdio u zapisniku (24. veljače je Rusija započela invaziju i Merz se na to referirao).

Nažalost, jedna obična greška bila je sasvim dovoljna sljedbenicima QAnona u Njemačkoj da sami sebe uvjere kako se Merz zaletio i slučajno otkrio detalje tajnog i mračnog plana.

Ali, čekajte, nije kraj. Da su na dobrom tragu, ti "pronicljivi" teoretičari zavjera zaključili su i na temelju jedne od epizoda čuvenog crtića The Simpsons, i to ne bilo koje, već one devete iz 24. sezone (primijetite brojke 9/24), piše portal The Vice.

U toj su epizodi ugledali grupu takozvanih "prepera", ljudi koji se pripremaju za izvanredne situacije i(li) Sudnji dan, a uočili su i elektromagnetske pulsne uređaje iz čega su izveli zaključke da će 24. rujna doista obilježiti čovječanstvo globalnim zamračenjem i naknadnim kaosom.

Riječ se proširila, teorija postala gotovo trend (neke od snimaka na TikToku imaju milijuna pregleda), te je sve skupa otišlo toliko daleko da su neki pošteno isprepadali.

---