Medicinska sestra iz Indiane imena Jaelyn, cura koja se na društvenim mrežama predstavlja i kao 22-godišnja napaljenica željna dobre zabave, dospjela je u brojne medije zahvaljujući objavi na TikToku u kojoj je ustvrdila da je otpuštena jer je "ometala" kolege.

Naime, tijekom snimke koja je do ovog trenutka skupila oko četiri milijuna pregleda, Jaelyn je pojasnila da je sve do otkaza radila kao medicinska sestra u četiri različita doma za starije i nemoćne osobe, ali i da je većinu svog proračuna punila tako što je snimala sadržaje za erotsku i pornografsku platformu OnlyFans.

"Nedavno me na radnom mjestu dočekala žena koju nikad prije nije vidjela i koja je zatražila sa mnom razgovor. Ukratko, kazala mi je da su neke od kolegica pretraživale moje korisničke račune na društvenim mrežama i gledale što sve imam na OnlyFansu dok su se nalazile na dežurstvu u domu, a ja u prostoriji s pacijentima i štićenicima", prepričala je Jaelyn i nadovezala se:

"Kazala mi je da ne može dopustiti da se to događa svaki puta kada dođem u smjenu. A kao glavni razlog zašto me otpušta je navela i to što moje kolegice očito trebaju taj posao više nego ja", rekla je razočarana Jaelyn.

Upitana od tiktokera zašto je uopće radila kao medicinska sestra ako već ima i pornografske uratke koje naplaćuje, Jaelyn je odvratila:

"Prihodi u toj industriji mogu jako varirati. Nekada mjesečno zaradim 600 dolara, a nekada 50 tisuća", pojasnila je djevojka, koju su pozvali da digne tužbu.

"Osim ako nije bio u pitanju nekakav kodeks na kojem zahtjeva poslodavac, imaš tužbu u rukama!", poručio joj je jedan korisnik.

---

---