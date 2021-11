Nema ničeg lošeg u odluci razvesti se od nekoga ako vam u braku nije dobro. Ali što se događa kada ste osoba od koje se razvodite - vi sami. U rujnu se 33-godišnja Cris Galera udala za samu sebe i nakon 90 dana odlučila je prekinuti brak, prenosi Daily Star.

Manekenka je ranije rekla da joj je dosadilo oslanjati se na jednog muškarca pa se odlučila udati za sebe. Međutim, sada se čini kao da je upoznala nekog drugog. Govoreći o razvodu, Cris je otkrila: “Bila sam sretna dok je trajalo. Počela sam vjerovati u ljubav onog trenutka kad sam upoznala nekog drugog posebnog", prenosi LadBible.

Ljudi je ismijavaju

Govoreći u vrijeme vjenčanja, Cris je rekla: "Došla sam do točke kada sam sazrijela, shvatila sam da sam jaka i odlučna žena. Uvijek sam se bojala biti sama, ali sam shvatila da moram naučiti osjećati se dobro sama sa sobom. Kad se to dogodilo, odlučila sam to proslaviti".

Na dan vjenčanja viđena je kako pozira u bijeloj haljini ispred katoličke crkve u Sao Paulu u Brazilu. Govoreći o svom outfitu, manekenka je dodala: "Željela sam istaknuti svoje najbolje osobine, svoje grudi. Nosila sam ubojiti izrez".

Iako se može pohvaliti s 184.000 pratitelja na Instagramu, nažalost bila je podložna trolanju - ali to više ne primjećuje. "Odlučila sam da više neću čitati komentare mržnje", rekla je.

"Mišljenje ljudi neće promijeniti ono što mislim niti mu išta dodati", zaključila je Chris.