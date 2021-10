Lisicu koja je upala u bazen s otpadnim uljem u krugu bivše tvornice DIOKI na zagrebačkom Žitnjaku, u srijedu popodne spasila je terenska ekipa Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba "Dumovec" te ju odvezla u oporavilište za divlje životinje zagrebačkog Zoološkog vrta.

Mužjak lisice star tek šest do sedam mjeseci nagutao se motornog ulja i nalazi se po njegovu krznu.

'Mršav je'

"Jučer smo preko sat vremena čistili to s njega, otapali na njemu. Ne smijemo ići sa preagresivnim sredstvima jer se ipak radi o koži. Morat ćemo to napraviti još u narednih dva-tri dana sigurno dva do tri puta. Problem kod ove životinje je što ga moramo staviti u sedaciju da bi to napravili", objasnio je Jadranko Boras, veterinar u Zoološkom vrta grada Zagreba za RTL Danas.

Nije poznato koliko je dugo ova lisica bila u tome bazenu. Jeo je već dva puta i to je, najvjerojatnije, dobar znak da će se potpuno oporaviti, no prije puštanja na slobodu treba nabaciti i koji kilogram.

"Pitanje je kada je otišao od majke i koliko dugo nije jeo ili je nešto slabo jeo. On mora svladati uopće tehnike hvatanja plijena, to jest miševa, štakora i čime se on hrani. On ima oko tri kilograma, a u njegovoj dobi mužjaci bi trebali imati preko 4 kilograma", kaže Boras.