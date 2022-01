Nakon što je u utorak navečer društvenim mrežama počela kružiti snimka seksa u zgradi na čijem je pročelju jasno istaknut natpis "policija", redarstvenici iz Stuttgarta oglasili su se priopćenjem u kojemu su zanijekali da su u pitanju bili njihovi djelatnici.

Dapače, naglasili su da se vreli okršaj mladoga para uopće nije odvio u policijskim prostorijama, već u privatnom stambenom zdanju koje tek zidovi odvajaju od postaje.

Video je po svemu sudeći zabilježio netko od susjeda koji živi u neboderu naziva Cloud 7, a kojemu je upalo u oko da se nasuprot njega, i to na drugome katu, odvija strastvena akcija u prostoriji podignutih roleta.

Kamerom je ujedno uhvatio i dvoje policajaca u šetnji ispred zgrade, pa je i tako došlo do zabune, odnosno do zaključka brojnih da su se to neke kolege malo pohvatale u uredu usred smjene.

"Ne, seks koji vidite na snimci odvio se u privatnom stanu koji nije povezan s postajom", rečeno je u priopćenju u kojemu je ujedno istaknuto da priča najvjerojatnije neće stati na tome.

Naime, u tijeku je istraga koja će odgovoriti na pitanja je li činom snimanja privatnih prostorija i distribucijom sadržaja povrijeđena intima mladog para.