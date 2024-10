Korisnici podijelili svoja jeziva i paranormalna iskustva: 'Pala je i vrisnula'

Mnogi imaju vlastiti primjer jezive ili paranormalne situacije koju su doživjeli, a mjesec listopad poseban je upravo zbog Noći vještica. Korisnici Reddita tim su povodom odlučili podijeliti najjezivije događaje koje su proživjeli.

Susret na groblju

"Jednom prilikom, s 13 godina, bio sam vani noću sa svojim prijateljima. Otišli smo na lokalno groblje i šetali uokolo diveći se grobovima i pušeći. Niotkuda, dok moja prijateljica hodala, spotaknula se i počela vrištati. Rekla je da ju je netko zgrabio za nogu i povukao na tlo, što joj nisam povjerovao", započeo je priču korisnik Reddita.

Društvo je nastavilo hodati u mraku dok se ista stvar nije dogodila i drugoj, ozbiljnijoj prijateljici, čija je glava od siline pada na tlo počela krvariti.

"Svi smo krenuli brže prema izlazu i tada čujemo glasno škripanje, gotovo kao vrisak. Svi smo se pogledali i onda smo ga ga opet čuli. Baš kad smo se spremali otići, čuli smo korake koji idu prema nama. Pa svi počnemo brzo trčati, a onda se ulična svjetla jednostavno ugase. To se nikada nije dogodilo, a potom smo opet čuli isti taj vrisak. Trčali smo sve do kuće mojih prijatelja, nismo stali dok nismo stigli", zaključio je.

Prizivanje u napuštenoj kući

"Kad sam bio mali, živio sam u jako lošem susjedstvu u okolici Detroita. Mama mi je uvijek govorila da ne smijem ulaziti u tuđe kuće, ali jednom nisam poslušao. Uz svog prijatelja iz susjedstva sam slijedio dvije tinejdžerice u kuću na kraju ulice. One su nam rekle da žele igrati igru ​​s nama. U kući nije bilo namještaja i ljudi su spavali na podu. Odveli su nas u kupaonicu, ugasili svjetla i počeli pjevati 'Krvava Mary'. Tada je jedna od tinejdžerica rekla 'Vidim je' i jako me zgrabila za vrat. Počelo sam plakati i istrčao dok su se one smijale. Trebao sam poslušati mamu", prisjetio se drugi korisnik.

Stranac u kući

"U srednjoj školi sam imao prijatelja koji je živio u stvarno jedinstvenoj kući. Jedini ljudi koji su živjeli u kući bili su moj prijatelj, njegovi roditelji i njihove tri mačke.

Ulazna vrata kuće bila su ogromna i vrlo teška, a na prvom katu bili su samo drveni podovi. Njihova kuća mi je uvijek mi je davala nelagodan osjećaj, pogotovo zato što je bila u pustom dijelu grada, a ulice i njihovo imanje noću je bilo vrlo mračno.

O toj su se kući, navodi korisnik, širile glasine da je ukleta.

"Prijatelj i ja smo bili noćne ptice pa bismo se u kasnim satima često družili u njegovoj sobi. Tako smo se jedne noći družili dok su njegovi roditelji spavali, kada odjednom čujemo kako se njegova ulazna vrata otvaraju, zatvaraju i zvuk nekoga kako hoda prema njegovoj sobi u nečemu što je zvučalo kao čizme. To se nešto približilo njegovoj sobi i otvorilo vrata susjedne prostorije", ispričao je.

Nakon daljnjeg istraživanja i buđenja roditelja, shvatili su da u kući nema nikakvog stranca.

"Prijatelj i ja smo se složili da je zvučalo kao čovjek u teškim čizmama koji hoda niz drvene podove hodnika. Bio sam prestravljen i nedugo nakon toga otišao sam kući. Nikada neću zaboraviti da mi je srce umalo stalo kad sam čuo kako netko ide prema njegovoj sobi te kasne noći", zaključio je.

