Kažu ako možete uočiti mačku na ovoj fotografiji, vi ste snajperist: Mnoge je zbunilo, a vas?

Detektivske mozgalice sve su popularnije na društvenim mrežama i svakim danom osvajaju sve više znatiželjnih umova. Riječ je o izazovnim vizualnim zadacima koji od promatrača traže da pronađu skriveni predmet, osobu ili detalj unutar naizgled obične fotografije.

I dok se na prvu čine jednostavnima, mnogi brzo shvate da ih je itekako lako prevariti – jer nije dovoljno samo gledati, već treba uočiti. Upravo je to ono što ove igre čini toliko privlačnima – testiraju vašu moć zapažanja, koncentraciju i strpljenje.

Potrebna je oštrina poput one sokolove da biste u masi detalja prepoznali ono što se vješto skriva. Bilo da se radi o neobičnoj životinji koja se stopila s okolišem, predmetu koji ne pripada sceni ili sitnom liku zaklonjenom sjenama, ove mozgalice izazivaju nas da usporimo, fokusiramo se i na trenutak pobjegnemo od užurbanosti svakodnevice.

Upravo jedna takva ilustrirana mozgalica nedavno je postala viralna na Redditu i drugim društvenim mrežama. Na njoj se nalazi mnoštvo nacrtanih ljudskih lica – različitih izraza, frizura i detalja – a među njima se krije jedna mačka.

Nema šarenih boja ni kontrasta koji bi vam pomogli – sve je izvedeno u neutralnim tonovima, a mačka je toliko dobro uklopljena da većina ljudi satima bulji u ekran i ne uspijevaju je pronaći.

"Ako možete uočiti mačku na ovoj fotografiji, trebali biste biti snajperist", stoji u opisu.

Gdje se nalazi mačka?

Dok je nekima ova ilustracija predstavljala pravi izazov koji ih je namučio dulje od očekivanog, drugi su se pohvalili da su mačku uočili u rekordnom roku – neki su koristili sustavnu metodu pregledavanja lica red po red, dok su drugi pustili intuiciji da ih vodi.

"Stalno sam gledao i mislio da je to vjeverica i da postoji posebna mačka", "Vau, stvarno je uspjelo! Lijepo otkriće", "Treba li biti impresioniran? Manje od tri sekunde", "Ovo je bilo lako", "Pronašao sam ga za otprilike minutu", "Mislio sam da je to vjeverica", "Sada vidim da je istaknuto, ali kao, to je potpuno drugačiji umjetnički stil od ostatka slike. Čak i kad ga pogledate, jedva da izgleda kao mačka, izgleda kao vjeverica", "Kao pravi snajperist došao sam u komentare po odgovor", pisali su.

Skrivena mačka nalazi se u donjem lijevom kutu ilustracije, točno između žene s hidžabom i djevojke sa sunčanim naočalama. Njezina glavica suptilno viri ispred njih, gotovo potpuno uklopljena u okolinu.

Foto: Reddit