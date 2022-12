S hrpom promocija i ponuda koji nas potiču na kupnju određenih darova tijekom blagdana, zasigurno je teško pronaći savršene darove za naše najdraže. Bit blagdana možda nije u poklonima, no svakome je lijepo dobiti poklon. Ipak, nekim se poklonima radujemo više, nekima manje. I dok su neki oduševljeni svojim darovima ispod bora, ima i onih koji su užasnuti svojim. Newsweek otkriva neke od najsmješnijih, najpametnijih i najšokantnijih božićnih darova.

Savršen poklon

"Prije nekoliko godina moj suprug i ja smo za Božić dobili po paket kobasica od mog 21-godišnjeg sina. Bili smo potpuno zbunjeni. Doslovno nismo imali pojma zašto bi nam kupio kobasice - u početku smo mislili da bi možda želio da ustanemo i napravimo božićni doručak. Umjesto toga, zamolio nas je da ustanemo i odemo do naše dnevne sobe. Iako smo bili zbunjeni, učinili smo to. Ondje u dnevnoj sobi stajao je fantastičan plinski roštilj. Godinama smo se mučili s raspadajućim 20 godina starim roštiljem i ostali smo šokirani kad smo ga vidjeli. Rasplakala sam se. Suprug i ja smo jako zahvalni, to je bio najbolji dar ikad", rekla je Heather Glover iz Manchestera.

Čudan poklon od tete

"Moja mama, tata i ja uvijek smo provodili Božić s mojom tetom Joan, koja je živjela sama. Teta Joan je imala darove za sve nas. Nakon par pića, izmijenili bismo darove, otvarajući ih jedan po jedan. Jedne godine, kada sam bila u ranim dvadesetima, stigla je kao i obično noseći darove. Dok sam odmotavala svoj dar, zavladala je tišina. Otkrila sam kutiju maramica iz trgovine, a teta Joan je rekla: "Znam da voliš maramice", rekla je Julie Allen iz Liverpoola.

Iznenađenje od svekrve

"Jedne godine sam od svekrve dobila ne jedan, nego dva dara. Volim stil 50-ih i sitne sam građe. Dobila sam ogroman sjajni i šljokasti kućni ogrtač. Također, dobila sam isto preveliko donje rublje", rekla je Susan Widlake iz Essexa.

Nije bilo zamjerki

"Jedne je godine član obitelji poklonio divnu knjigu drugom članu obitelji. Bila je izvrsna, ali jedini je problem bio taj što je primatelj istu knjigu dao drugoj osobi prethodne godine. Srećom, svima je to bilo smiješno", kazala je Polly Arrowsmith iz Londona.

Praktični dar od oca

"Mala obiteljska tradicija koju imamo je da svake godine stavimo jedan poklon u kartonsku kućicu koju imamo. Jedne sam godine, zahvaljujući tati, iz kutije izvukla sklopivu lopatu. Nikad je nisam koristila i ni ne znam gdje je", govori Liz Mosley iz Cardiffa.

Smiješan i koristan dar

"Godine 2017. bila sam na božićnom ručku kod obiteljskog prijatelja. Kada sam otvorila svoj poklon, dobila sam set malih hidratantnih krema, gelova za tuširanje i šampona, vrlo slični minijaturnim bočicama koje dobijete u hotelskoj sobi. Učinilo mi se kao da nisu stigli kupiti poklon pa su uzeli nešto što im je prvo bilo pri ruci. Poklon je bio smiješan, ali i koristan", rekla je Jo Threfall iz Machestera.

Iznenađenje

"Jednom sam, kad sam imala oko sedam ili osam godina, dobila stvarno cool dar, umjetnu ružu s bazom koja je svijetlila kad pritisnete gumb. Međutim, pokazalo se da su latice ruže zapravo bile čipkaste crvene tange. Djed Mraz je imao nešto za objasniti. Ispostavilo se da je dar moj tata kupio, očito u zadnji tren, dok je bio u inozemstvu i nije znao što je to", rekla je Eliza Flynn.