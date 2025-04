Žena snimila mitsko biće iz noćnih mora? 'Ima crvene oči i počeo je siktati'

Širi se jeziva snimka na kojoj se misteriozno stvorenje s crvenim očima pojavljuje pred kućnim pragom 30-godišnje Janay Lynn u američkoj saveznoj državi Colorado.

Amerikanki je to drugi susret s bićem, no isprva joj nitko nije vjerovao. "Prvi put sam ga vidjela prošlog ponedjeljka. Stajao je na cesti ispred moje kuće i uopće me se nije plašio. Naježila sam se i pobjegla unutra, nisam znala hoće li se vratiti".

Počeo siktati

Međutim, nekoliko dana kasnije imala je snimku kao dokaz! "U subotu oko 20.30 pomaknula sam zavjese u dnevnoj sobi i on je bio vani. Izašla sam i pokušala ga otjerati, a tada sam vidjela da jede mačju hranu. Cijelo vrijeme me gledao i nije se bojao", opisivala je Lynn stravično iskustvo.

"Ima lice i usta poput štakora, oči su mu male i razmaknute. Ima dugačak, šiljast nos, dugačak je oko dva i pol metra i ima smeđe grubo krzno", priča Lynn, koja je uvjerena da stvor sa snimke nije uobičajena životinja poput rakuna, jazavca ili medvjeda. Neobično biće vidjeli su i neki susjedi. "Bilo je u mojoj kanti za smeće kad su ljudi stigli. Onda je otrčao niz ulicu i počeo ispuštati zvuk nalik siktanju", kaže Lynn.

Chupacabra ili Preobrazivač?

U nadi da će dobiti odgovore, Amerikanka na internetu je podijelila snimku koja je ubrzo postala viralna. Neki kažu da je tajanstveno biće zapravo Chupacabra - kriptid iz američkih legendi koji navodno živi u okolici Puerto Rica i Meksika. Ime mu dolazi od španjolske riječi koja u slobodnom prijevodu znači "kozo-sisač".

Ljudi koji su uvjereni da su ga vidjeli opisali su ga kao biće slično gmazu s bodljama duž leđa. Ima okruglu glavu, tamnosivo lice, izdužene crne oče i mala usta. Napada životinje, a pogotovo koze i pije im krv. Chupacabru se okrivljavalo za brutalna ubojstva mačaka, pasa pa i velikih životinja čija su tijela pronađena bez ijedne kapi krvi i organa. Ipak, valja naglasiti da ne postoje znanstveni dokazi da on uistinu postoji.

Foto: Profimedia Ilustracija Chupacabre

Drugi pak tvrde da je na videu ni manje ni više nego "Preobraživač" (skin-walker), stvor izvorno povezan s autohtonim američkim plemenom Navajo. Prema legendama, ima moć preobraziti se u bilo koju drugu životinju.

O slučaju sa snimke očitovali su se i službenici za divlje životinje Colorada, koji su rekli da je teško sa stopostotnom sigurnošću utvrditi identitet. "Zbog prednjih šapa i veličine mislimo da je riječ o rakunu, koji je zaražen šugom", rekao je glasnogovornik.

