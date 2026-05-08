Jeste li ikada vidjeli zgodniju žbukericu? Dala je otkaz u policiji kako bi radila ono što voli

Katy Humphreys, 26-godišnja bivša policajka, odlučila je napraviti radikalan zaokret u karijeri i svoju policijsku odoru zamijeniti radnom odjećom.

Danas je uspješna žbukerica, a tvrdi da je sretnija no ikad i da zarađuje više nego u prethodnoj službi, unatoč predrasudama s kojima se svakodnevno susreće zbog svog, kako kaže, "glamuroznog" izgleda.

Njezin put do građevinskog alata bio je sve samo ne tipičan. Nakon gotovo pet godina provedenih u policiji i kraće karijere učiteljice u osnovnoj školi, Katy je odlučila slijediti svoje ambicije na potpuno neočekivan način.

Od želje za uštedom do novog poziva

Sve je počelo kada je Katy kupila vlastitu kuću i suočila se s visokim troškovima renovacije. Umjesto da angažira majstore, odlučila je uzeti stvar u svoje ruke kako bi uštedjela novac.

"Htjela sam renovirati kuću i svi su me pitali jesam li sigurna jer se nikad prije nisam bavila 'uradi sam' poslovima. Ali bila sam uvjerena da to mogu", prisjeća se Katy.

Ubrzo je upisala petotjedni tečaj žbukanja, koji ju je stajao oko 350 eura. Stečeno znanje odmah je primijenila u praksi te je u lipnju 2025. godine sama ožbukala cijelu svoju kuću, uštedjevši pritom, kako kaže, na tisuće eura.

To iskustvo bilo je prekretnica. Otkrila je strast prema ovom poslu i u ožujku 2026. godine donijela je konačnu odluku - napustila je policijsku službu i u potpunosti se posvetila žbukanju.

"Napustila sam posao u policiji i sada radim nešto što volim. Nikad ništa nisam voljela ovoliko", ističe Katy, dodajući kako je primijetila i značajno pozitivnu financijsku promjenu, iako točan iznos zarade ne želi otkriti.

Borba sa stereotipima i 'debela koža'

Ipak, put nije bio bez prepreka. Najveći izazov s kojim se suočava su predrasude okoline. Katy priznaje da ljudi ostaju šokirani kada im kaže čime se bavi, a razlog je, tvrdi, njezin izgled.

Uvijek dotjerane kose i noktiju, uklapa se u stereotip "plavuše s plavim očima", što mnogi teško povezuju s fizički zahtjevnim poslom žbukerice.

"Kad ljudima kažem da sam žbukerica, u početku su šokirani, a onda pomisle da je to sjajno. Pogotovo s noktima i kosom, stereotip koji me prati je 'plava kosa, plave oči'. Ali volim tu oštricu koju imam, neki me podcijene, a ja im dokažem da su u krivu", objasnila je.

Svoje radove počela je objavljivati na internetu, gdje je naišla na podijeljene reakcije. Dok su mnogi hvalili njezine vještine, drugi su joj davali neželjene savjete o tome kako bi trebala "pravilno" raditi svoj posao.

Ipak, negativni komentari je ne pogađaju. Kaže da joj je iskustvo rada u policiji pomoglo da razvije "debelu kožu".

"Komentari su mješoviti, neki ljudi me stvarno podržavaju i zanima ih zašto to radim. Ali imate i onih koji vole reći 'radiš to krivo' ili 'ne bi to trebala raditi'.

Budući da sam bila u policiji, imam debelu kožu i samo se nasmijem na to", kaže Katy, a o njezinom je putu izvijestio i britanski Daily Star.

#fyp #diyrenovation #renovation #womenintrades ♬ original sound - م @renokate Merry Christmas from RenoKate 👷🏼‍♀️🎄🤶🏻 This year has been a big one for me, buying my first home on my own 🏡enrolling on a plastering course and doing almost every single trade in the house myself. It’s been a real pinch me moment this Christmas. Thank you all SO much for coming on this wild adventure with me. I appreciate every single one of you 👷🏼‍♀️ Have the most magical Christmas 🎄 #femaletrader

Poruka drugim ženama

Unatoč povremenim izazovima, Katy je sretnija nego ikad i želi svojom pričom potaknuti druge žene da se odvaže na ulazak u obrtnička zanimanja, koja se tradicionalno smatraju "muškima".

"Muškarci to vole, misle da je sjajno što ja to mogu. Žene dolaze i ljudi se moraju naviknuti na to i prihvatiti. Žene su fantastične i urednije su. I muškarci su sjajni, ali definitivno ima mjesta za žene u obrtništvu", poručuje ona.