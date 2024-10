Ovu lijepu djevojku poljubac doslovno može ubiti! Objasnila je zašto je tome tako

Caroline Cray Quinn (25) iz Bostona svakim poljupcem riskira smrt, jer ima sindrom aktivacije mastocita (MCAS), rijetko stanje koje pogađa samo jednu od 150.000 osoba, piše Daily Mail.

MCAS je poremećaj koji uzrokuje pretjeranu reakciju krvnih stanica na određenu hranu, mirise i druge potencijalne okidače iz okoliša. Carolinein MCAS posebno je ozbiljan i zbog toga može jesti samo dvije namirnice — zob i posebno pripremljenu hranjivu formulu. Bilo koja druga hrana mogla bi izazvati potencijalno kobnu alergijsku reakciju.

Čak i ljubljenje s nekim tko je jeo hranu na koju je alergična moglo bi izazvati opasnu reakciju i zakomplicirati njen ljubavni život. Caroline je zbog toga razvila niz strogih pravila kojih se svaki njen potencijalni dečko mora pridržavati prije nego što dotakne njene usne.

Caroline je na svom TikToku nedavno detaljno opisala te upute za spojeve. "Da bi me netko poljubio, ne smije ništa jesti tri sata prije. Ne smije jesti nijedan od mojih šest glavnih anafilaktičkih alergena: kikiriki, orašaste plodove, sezam, senf, plodove mora ili kivi, 24 sata prije nego što me poljubi. I mora oprati zube prije nego što me poljubi", otkrila je.

Ta joj je pravila dao član njenog medicinskog tima nakon dijagnoze nakon što je postavila "nekonvencionalno i nezgodno" pitanje "mogu li poljubiti dečka". Caroline je rekla da su se ta pravila većinom pokazala uspješnima.

Njen dečko se rado pridržava pravila

"Prilično je išlo glatko s tim pravilima, ali imala sam pregršt manjih reakcija nakon poljupca. Svrbjet će me usta, svrbjet će me usne i jezik, a čim to osjetim, odmah stanem i dajem mu do znanja da trebamo stati. Ako treba, odmah operem zube i uzmem hitno lijekove. Nikada nije stvarno napredovalo nakon malo crvenila i vrtoglavice", ispričala je.

Caroline trenutno ima dečka Ryana za kojeg je rekla da se rado pridržava pravila i da uživa u istim obrocima kao i ona kad su zajedno. Iako je ona tijekom odrastanja imala ozbiljne alergije na hranu, MACS joj je dijagnosticiran tek 2017. godine.

"Imala sam ozbiljne alergije na hranu na kikiriki, orašaste plodove, sezam, senf i kivi od svoje druge godine, ali osim toga bila sam savršeno zdrava. Razboljela sam se od MCAS-a u rujnu 2017. nakon što je jedna alergijska reakcija na unakrsnu kontaminaciju orašastim plodovima prerasla u niz anafilaktičkih epizoda na hranu na koju nisam bila alergična", rekla je.

"Nakon duge liste čekanja od osam mjeseci, posjetila sam MCAS specijalista koji mi je službeno postavio dijagnozu. MCAS predstavlja mnoštvo neugodnih i po život opasnih simptoma kao što su: otežano disanje, oticanje/svrbež u grlu i ustima, gubitak svijesti, nizak krvni tlak i koprivnjača/osip", istaknula je Caroline.

