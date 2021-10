Više od 80 tisuća dolara i mnogo operacija bilo je potrebno da bi Tiamat Legion Medusa postigao izgled izvanzemaljskog bića. Uklonio je uši, rascjepao jezik, napravio bezbroj tetovaža, a najbizarnije od svega je to što je napravio kastraciju, prenosi Noizz.

Šezdesetogodišnjak sada planira ukloniti preostalih šest zuba i zamjeniti ih implantatima kako bi dobio kompletan izgled zmaja. Sebe trenutno opisuje kao "zmaja koji pljuje otrov" i kaže da ima dobar razlog za to.

"Nije to u smislu fantazije da mi otrov ispada iz očnjaka, već on dolazi iz srca. To može biti ili kombinacija nečeg dobrog ili ne tako dobrog, zavisi od određene situacije i načina na koji se nosim s ljudima koji su ili fini i poštuju me ili sa zlim i ružnim. Moj moto je da svakome uzvratim ono što zaslužuje. Koristim svoj intelekt i riječi, zbog kojih cvijeće može rasti ili siječe kao nož, a ljudi mogu biti fini ili mogu probati moj otrov", rekao je bivši izvršni direktor bankarstva.

Medusa se sada želi podvrgnuti penektomiji, zahvatu uklanjanja penisa kako bi mogao postati "prvi zmaj na svijetu bez spola".

On je već 12 godina bez partnera i kaže da traži osobu s kojom će podijeliti život.

Prvi zmaj na svijetu bez spola

"Imam poseban ukus kod muškaraca, mislim na ljudske muškarce, ali moja krajnja želja i nada je da upoznam kolegu reptoida kako bismo bili savršen par. Međutim, savršen ljudski čovek za mene bi bio onaj bez tetovaža ili modifikacija bilo koje vrste, potpuno suprotan onome što ja jesam", rekao je on.

Njegova bizarna priča nastavlja se s njegovim prijateljima koji su "entuzijasti gmizavaca i kojih ima širom svijeta", pa sada želi uspostaviti kontakt s nekim drugim reptilom za kojeg osjeća da mu je u blizini.

I dok je Medusa 2019. godine bio na naslovnici jednog magazina kao "Dragon Lady", danas sebe predstavlja kao nebinarno stvorenje.

Njihova, krajnje bizarna priča, počela je osamdesetih godina prošlog stoljeća i inspirirana je snom koji je imao "veoma dubok" utjecaj na njegov život.

"U snu sam se našao okružen zmijama svih boja i sve su me zmije grizle. Jako sam se uplašio, ali kako je san odmicao, a oni nastavili da me grizu, vidio sam da me ne mogu povrijediti. Kada sam to shvatio moj strah je počeo jenjavati. Osjećao sam se sigurno i nisam se više bojao zmija. Još uvijek se mogu tako vjerno sjetiti cijelog sna i znao sam da će on za mene da ima neko važno značenje. To je bio predznak da sam jedan od njih", priča on.

I nakon što mu je 1997. godine dijagnosticiran AIDS, odlučio je promijeniti život.

"Bio sam u paklu i nazad, pretrpio sam toliko okrutnosti od strane ljudi, oni su me svojom drskošću pretvorili u drugu vrstu, suprotnu čovjeku. Ovaj zmaj je moj način suočavanja sa duhovnom, emocionalnom, psihološkom boli i mukom koja me i dalje muči kroz moj današnji život. Ovo je moj način da se nosim sa životom i rukom koja mi je pružena", zaključio je on.