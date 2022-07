NA IZVOLITE / 'Možemo li svi zastati na trenutak i pogledati kako masivno izgleda moja guza u ovoj uskoj suknji?'

Skidanje u kupaći kostim predstavlja vam toliki problem da već godinama niste otišli na more? Naravno, to nećete priznati nikome pa ćete za alibi iskoristiti manjak vremena, previše obveza, psa kojeg nemate kome ostaviti dok vi odmarate i najaktualnije - poskupljene i cijene koje sežu u nebo. Umjesto da sebi uskraćujete užitak kupanja u Jadranu i ljeto provodite na asfaltu daleko od plaže, ugledajte se na Abby Bible, plus size model i influencericu koju na Instagramu prati više od 45.000 fanova, baš zbog toga jer obožava svoje tijelo upravo onakvo kakvo ono jest.