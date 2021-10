Christa Corriveau ima samo 21 godinu, a na svijet će krajem prosinca donijeti već četvrto dijete. Neobično je to velik broj za tako mladu damu u 21. stoljeću, no imale bi o tome što reći naše bake i prabake, kojima je to u njihovoj mladosti bilo posve normalno.

Ono što u ovoj priči definitivno nije normalnost jest činjenica da je Christa neprestano izložena kritikama na društvenim mrežama, napose na TikToku, pa joj je tako netko nedavno napisao da ne bi na sebe trebala biti ponosna.

Nismo sigurni čemu tako ružne riječi od stranaca, pogotovo ako Christa ništa ne skriva o svom privatnom životu, pa tako znamo i to da se u vezi sa svojim dečkom nalazi gotovo šest godina.

Imaju i svoju kuću, o djeci skrbe najbolje što mogu, a vidljivo je to i iz njezinih videa jer svoje vesele mališane uopće ne skrivaju.

"Iskreno? Troje djece smo planirali, a jedna trudnoća nas je iznenadila", otkrila je djevojka, koja je naglasila i to da će četvrta prinova najvjerojatnije biti i posljednja.

Par je htio imati dvije djevojčice i dva dječaka, međutim curice su izdominirale. Ima jednog sina i dvije djevojčice, dok je treća, kao što smo napisali, na putu.

Unatoč svemu, Christi kao da se dio ljudi na svaki mogući način trudi skinuti osmijeh s lica, pa joj je netko zloban nedavno poručio i to da je naivna ako misli da će njezina veza potrajati.

