Gurnuo je u rektum granatu! Liječnici morali u pomoć zvati pirotehničare, evakuirati odjele

Hitna služba bolnice u francuskom Toulouseu suočila se s jednom od najbizarnijih medicinskih i sigurnosnih situacija u svojoj povijesti kada je dvadesetčetverogodišnji muškarac zatražio pomoć zbog, kako je naveo, ekstremne nelagode i jakih bolova u analnom području.

Ono što je uslijedilo pretvorilo je rutinsku večer u bolničku dramu koja je zahtijevala hitnu intervenciju pirotehničara i djelomičnu evakuaciju.

Djelomična evakuacija i dolazak pirotehničara

Incident se odvio u noći sa subote na nedjelju nakon što su liječnici u bolnici Rangueil otkrili uzrok pacijentovih tegoba.

Tijekom pregleda ustanovili su da se u njegovom rektumu nalazi strani predmet neuobičajenog oblika i veličine te je ubrzo postalo jasno da je riječ o povijesnom vojnom artefaktu - artiljerijskoj granati iz Prvog svjetskog rata!

Šokantno otkriće odmah je pokrenulo sigurnosni protokol. Uprava bolnice pozvala je policiju i specijalizirani tim za uklanjanje eksplozivnih naprava (EOD) iz straha da bi granata mogla eksplodirati.

Zbog potencijalne opasnosti su dijelovi bolnice, uključujući hitni prijem za odrasle i djecu, hitno evakuirani, a oko zgrade je uspostavljen sigurnosni perimetar.

Vatrogasne ekipe također su bile u pripravnosti kako bi spriječile bilo kakav rizik od požara tijekom delikatne operacije vađenja.

Utvrđeno je da se radi o granati kalibra 37 milimetara, dugačkoj između 16 i 20 centimetara, te širokoj oko četiri centimetra, kakvu je koristila njemačka carska vojska davne 1918. godine.

Srećom, nakon što su je kirurzi pažljivo uklonili iz pacijenta, pirotehničari su potvrdili da je granata deaktivirana.

Pacijenta čeka policijska prijava

Iako je medicinski dio priče sretno završio, mladića čekuju pravne posljedice.

Zbog posjedovanja i rukovanja vojnim streljivom protiv njega je podnesena policijska prijava za kršenje zakona o oružju. Riječ je o rukovanju streljivom kategorije A, što se tretira kao ozbiljan prekršaj.

Nije prvi takav slučaj

Iako se čini kao bizaran i jedinstven događaj, medicinska povijest bilježi i druge slične slučajeve.

Naime, u prosincu 2021. godine, bolnica u Gloucestershireu u Ujedinjenom Kraljevstvu zaprimila je pacijenta, inače vojnog entuzijasta, kojem je u rektumu završila protutenkovska granata iz Drugog svjetskog rata, dugačka 17 i široka gotovo šest centimetara.

Pacijent je tada tvrdio da je čistio svoju kolekciju, postavio granatu na pod, a zatim se "spotaknuo i pao" na nju.

Slična situacija odvila se i u Francuskoj 2022. godine, kada je osamdesetosmogodišnji muškarac stigao u bolnicu u Toulonu s francuskom granatom iz Prvog svjetskog rata, dugačkom oko dvadeset centimetara, u rektumu.

Bolnica je također bila djelomično evakuirana, a kirurzi su morali izvesti abdominalnu operaciju kako bi uklonili opasnu relikviju.