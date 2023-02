Enrique Cresto, gradonačelnik Concordije, grada smještenog na sjeveroistoku pokrajine Entre Ríos u argentinskoj Mezopotamiji, našao se u vrlo škakljivoj situaciji sve otkako je novinar Luis Gasulla neki dan na svom profilu na Twitteru podijelio snimku koja ga je gadno kompromitirala.

Iz zapisa je ispalo da je pošteno ispipao guzu neke djevojke koja mu je prišla u namjeri da snimi selfie, a Gasulla je kasnije napisao da je dobio informaciju kako je navodno u pitanju bila njegova buduća kolegica, studentica novinarstva.

"Najprije su me gradonačelnikovi suradnici pokušali uvjeriti da je to bila njegova supruga. No, ta lokalna dužnosnica Leticia Ponzinibio, s kojom Cresto ima četvero djece, djevojci sa snimke uopće nije fizički slična", napisao je Gasulla, pa dodao da je Cresto, jednom nakon što je video dospio sve do utjecajnih medija, kazao da je snimka montirana u zloj namjeri.

"Ali ja vas uvjeravam da tome nije tako", objavio je Gasulla.

Portal El Diario u utorak je prenio informaciju da u pitanju nije bila studentica novinarstva već gledateljica koja je preskočila ogradu kako bi se fotografirala s gradonačelnikom tijekom karnevala, pa u nastavku prenio gradonačelnikovo priopćenje.

"Posljednjih me dana u jednom viralnom videu pokušavaju prikazati u nedoličnom svjetlu. Pristao sam udovoljiti toj djevojci koja se poželjela fotografirati sa mnom i to je bilo to, potom se vratila na svoje mjesto.

I baš ništa drugo se nije dogodilo", napisao je, između ostalog, u priopćenju Cresto te još jedanput naglasio kako je nekom želja bila izazvati skandal bez da je pritom promislio kakve će to imati posljedice.

Djevojci sa snimke ujedno je izrazio sućut što je izvrgnuta takvoj groznoj situaciji, a ona se zasad nigdje nije očitovala.

---