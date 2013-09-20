{NOINDEX-NOFOLLOW} FOTO: Bile bi im ovo super fotke, no završile su kao totalni fail - Net.hr
Bile bi im ovo super fotke, no završile su kao totalni fail

U posljednje vrijeme društvenim se mrežama proširio jedan zbilja neobičan trend fotografiranja samog sebe i obogaćivanjem vlastitog 'profila' i 'zida' takvim fotografijama.

20.9.2013.
15:21
Kristijan Leskovar
Net.hr
Iako će vas mnogi vaši prijatelji vjerojatno zamrziti, ako ne i pobrisati s liste svojih 'prijatelja', čini se kako je ovaj trend uzeo sve većeg maha.

No, u moru pomno namještenih fotografija kojima je cilj da vas u najboljem svjetlu prikažu u bilo kojoj situaciji, našli su se i primjeri onih koji za opći dobrobit nikada nisu trebali okrenuti objektiv prema sebi i pritisnuti to dugme.

Donosimo vam savršene primjere koji bi vas trebali podsjetiti da dobro promislite kad i na koji način fotografirate vlastitog sebe, odnosno da dobro provjerite okolnosti pod kakvima takve fotografije nastaju da vam se ne bi dogodilo ono što i 'junacima' iz priložene fotogalerije.

