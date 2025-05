Forenzički patolog otkrio najčudnije načine umiranja: 'Mnogi potpuno nepotrebno odu'

Roger Byard, ugledni australki forenzički patolog, čovjek kojeg zbog opisa posla njegove kolege nazivaju "Doktor Smrt", gostovao je neki dan u najnovijoj epizodi podcasta "Lovim ubojice" i prepričao neke od najbizarnijih slučajeva s kojima se suočio u karijeri.

A susreo se i s pokojnicima koje su glave stajale razne životinje - psi, zmije, morski psi, pijetlovi, mačke, pa čak i skuše!

"Taj nesretni čovjek pecao je u luci Darwin. U blizini je bilo morskih pasa, pa je jedna skuša teška 25 kg iskočila iz vode i zadala mu smrtonosan udarac. Nažalost, našao se na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, prisjetio se Byard te u nastavku prepričao i slučaj s pijetlom.

"Starica je skupljala jaja, a pijetlovi znaju biti gadna stvorenja. Napao ju je i kljucnuo u nogu, u proširenu venu", otkrio je i objasnio da je vidio niz smrtnih slučajeva tijekom kojih su ljudi s proširenim venama znali pretrpjeti traume i na kraju umrli.

"Jedan od takvih slučajeva bio je ogrebotina mačke", rekao je i upozorio:

"Ljudi to ne razumiju, a to je ujedno i razlog zašto zapravo objavljujem ovakve stvari. Ne želim se baviti bizarnim i čudnim, već želim ljudima dati do znanja sljedeće:

Ako imate proširene vene i zadobijete malu rupu, trebate leći, staviti prst preko nje, podići nogu i preživjet ćete. Ono što ljudi obično rade jest da paničare i iskrvare do smrti. I zato, nažalost, potpuno nepotrebno umru, naglasio je tijekom nastupa u spomenutom podcastu.