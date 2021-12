Kako Božić kuca na vrata, ova financijska domina prisiljava svoje robove (koje naziva svinjama) da plate sve njezine blagdanske darove.

Diamond Diva Princess na svom popisu klijenata ima 7000 bogatih "svinja", koje su joj platile milijune i tako ispraznile svoje bankovne račune. Bivša manekenka iz Los Angelesa u Kaliforniji iskorištava pokorne tipove od 2003., a sada se njezin popis klijenata još više širi.

Upravo je sada vrlo važno doba godine za Diamond i njezine financijske robove, jer je u tijeku tzv. Princessmass, godišnje događanje koje se proteže od 1. studenog 2021. do 2. siječnja 2022.

"Moje svinje se raduju ovim proslavama, koje se sastoje od tradicije posebnih događanja koja kulminiraju oko moga moravskog adventskog dana Aurora, ceremonije štovanja božice koja se održava tijekom solsticija", objasnila je za Daily Star.

“U suštini ovo je dvomjesečna proslava mene i njihove radosti što me novčano služe. U našim proslavama postoji rani događaj koji im daje priliku da budu jedan od mojih vilenjaka na mom Elfypoo Entourage Eventu", dodala je Diamond Diva Princess.

Objasnila je da im se nakon što dobiju svoju poziciju vilenjaka pružaju mnoge prilike da je razmaze tijekom blagdana. Diamond se pohvalila: "Ja sam razlog njihove sezone, sezone da izgube svaki razum trošeći na mene, i oni to apsolutno vole!"

Uživa u ekskluzivnoj kupovini na organiziranim eventima

Bivšoj manekenki nisu nepoznate fine stvari u životu, a kao financijskoj domini, njezini robovi pomažu joj da održi raskošan način života. Tijekom blagdana posjećuje privatne kupovne zabave samo za odabrane koje “stvarno voli”.

“Uživam u ekskluzivnoj kupovini na ovim organiziranim događanjima opremljenim neusporedivom uslugom za korisnike”, rekla je. "Uživam u tome da me čekaju raširenih ruku dok moje svinje plaćaju sve moje kupovine."

Ova sezona Princessmassa nezaboravna je za privatne blagdanske zabave jer je Diamond bila pozvana na posebnu proslavu rođendana povodom 100. obljetnice svoga omiljenog parfema, Chanela br. 5.

Nosila je glamurozni kostim inspiriran primamljivom poviješću Chanela br. 5 i razigranom elegancijom Marilyn Monroe kako bi obilježila ovu prigodu.

Diamond je također kreirala razne događaje za Princessmas, a jedan se zove Royal Ornament Day, kada ona kupuje u Swarovski Boutiqueu, Waterfordu i Tiffanyju.

“Kupujem prekrasne limitirane kristalne ukrase za svoje platinasto stablo princeze i moji robovi plaćaju sve to”, otkrila je financijska domina.

“Većina ovih ukrasa košta u prosjeku 100 dolara po komadu, a moje svinje uživaju u činjenici da čak i samo moji ukrasi vrijede pravo malo bogatstvo”, istaknula je.

Ona živi doslovno kao diva Zlatnog doba Hollywooda

Naravno, ekstravaganciji tu nije kraj, jer Diamond ima i poseban blagdanski event koji naziva Ružičastom srijedom, a koja se slavi dan prije Dana zahvalnosti.

“Umjesto da kupujem stvari po sniženim cijenama kao što se radi na Crni petak, moj event kupovine na Ružičastu srijedu se odnosi na to da kupujem najviše ekstravagantnih i skupih artikala.

“Moje svinje plaćaju kroz nos da mi ih kupe! Toliko je zabavno! Ja stvarno uživam, a i oni", kazala je osebujna bivša manekenka.

Još jedan od Diamondinih tribute događanja zove se Goddess in Vegas Shimmering Tribute Event, u kojem su njezine svinje već dale više od 25.000 dolara za to putovanje.

“Odsjedat ću u prekrasnom apartmanu u Caesars Palaceu, kupovati u poznatim Forum Shopovima i večerati u restoranima s Michelinovim zvjezdicama svjetske klase”, objasnila je.

“Moje svinje financiraju moj holivudski način života, one mi plaćaju da posjećujem mjesta koja su posjećivale Marilyn Monroe, Mae West i Jean Harlow, odsjedajući u njihovim omiljenim apartmanima i uživajući u Dom Perignonu i kavijaru do mile volje”, pohvalila se Diamond.

Njezini financijski robovi čak su joj platili da doda predmete koji su pripadali Mae West, Zsa Zsi Gabor i Lani Turner u svoju kolekciju nakon što je licitirala za njih na aukciji.

Diamond je tako ponosna vlasnica osobne olovke Marilyn Monroe, krzna i dragulja u osobnom vlasništvu Mae West, dragulja Lane Turner te jednoga od glamuroznih kostima Zsa Zse Gabor.

"Moji robovi me vole obasipati raskoši starog Hollywooda, govoreći da se u blizini mene osjećaju kao da su u blizini filmske zvijezde Zlatnog doba Hollywooda i nazivaju me plavokosom bombom 21. stoljeća", kazala je financijska domina.

Obožavatelji joj se sami nude kao robovi

Od malih nogu, Diamond je bila inspirirana Zlatnim dobom Hollywooda. Lik Lorelei Lee, kojeg je utjelovila Marilyn Monroe u filmu "Muškarci više vole plavuše" velika joj je inspiracija, zajedno s likom Diamond Lil, kojeg je kreirala Mae West.

Kad je bila mlađa, Diamond se zainteresirala za starinski holivudski stil, a kada je počela modelirati pinup u vintage stilu, pokrenula je svoj online klub obožavatelja.

“Mnogi obožavatelji su mi se javili govoreći da mi žele služiti kao robovi – za što nikad prije nisam čula. Željeli su mi biti široki spektar ‘robova’ – nožni robovi, sve vrste robova, a ja sam bila kao ‘što god’”, prisjetila se.

"Sve dok me jednog dana nije kontaktirala jedna svinja i rekla mi da su oni financijski robovi i da žele biti moji. To je vrsta robova koja bi me zanimala, pomislila sam", dodala je.

"Walter Winchell je jednom rekao da je moja ikona Jayne Mansfield 'napravila karijeru od toga što je djevojka', a ja sam od toga što sam djevojka napravila carstvo", zaključila je ponosna Diamond.