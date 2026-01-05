Evo kako danas izgleda dječak iz legendarnog videa, vratio se nakon šest godina

Gotovo da ne postoji Nova godina bez memova i viralnih TikTok videa, a jedan od onih koji se iz godine u godinu neizostavno vraća na društvene mreže jest snimka dječaka nastala prije šest godina, koja je u međuvremenu postala pravi internetski klasik.

Riječ je o simpatičnom videu snimljenom tijekom novogodišnje noći u kojem dječak, s neodoljivom dozom samopouzdanja i spontanosti, poručuje: "Sretna Nova godina, ljudi. Ako niste znali, imam i ja Instagram, zapratite me, molim vas." Upravo tom rečenicom započela je viralna priča koja je ubrzo osvojila regiju.

Nakon kratkog predstavljanja, dječak zapjeva kultnu pjesmu "Nova godina kuca na vratima" bosanskohercegovačkog sastava Nervozni poštar iz 1986. godine, uz prepoznatljive, pomalo nespretne, ali izrazito karizmatične pokrete rukama koji su postali njegov zaštitni znak.

Kako danas izgleda?

A sada je otkriveno i kako dječak izgleda danas. U novom videu, snimljenom uoči dočeka Nove godine 2026., pojavljuje se okružen prijateljima i u sličnoj atmosferi slavlja. Posebnu pažnju privukao je detalj da je u pozadini, na televiziji, pušten upravo njegov stari viralni video.

Dok se stara snimka vrti iza njega, dječak, sada već znatno stariji, ponovno pjeva istu pjesmu i ponavlja prepoznatljive pokrete rukama koji su ga prije šest godina lansirali u internetsku povijest.

Video je u vrlo kratkom roku prikupio gotovo 50 tisuća sviđanja i niz reakcija oduševljenih korisnika. Jedni su se ponovno nasmijali, dok su drugi poručili da je dječak s vremenom postao prava novogodišnja legenda koja im iz godine u godinu uljepšava svaki doček.

"Obožavam ga! Svaku Novu godinu mi uljepša njegov video, al svaku", "Pa sretna ti Nova godina da si zdrav i nasmijan. Hvala za nezaboravan video", "Legendica! Drago mi je da je nasmijan i da uživa u životu", "Zna li on kolika je legenda?", "Koliko nas je samo puta klinac nasmijao", "Ja evo ne znam prođe li ijedna Nova godina bez njegovog videa, jači lik od Djeda Mraza", pisali su.