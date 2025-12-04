Dokažite da je Zemlja ravna i preuzmite nagradu dostatnu da ispuni brojne vaše snove!

Poznati proizvođač opreme za boravak u prirodi, Columbia Sportswear, pokrenuo je jednu od najprovokativnijih marketinških kampanja u posljednjih nekoliko godina.

Naime, tvrtka je uputila izravan izazov pristašama teorije o ravnoj Zemlji i najavila bogatu nagradu: nađite i fotografirajte rub planeta, a mi ćemo vama zauzvrat dati ključeve tvrtke, rečeno je u zadatku nazvanom Nemoguća ekspedicija.

Središnji dio kampanje otvoreno je pismo koje je potpisao izvršni direktor tvrtke Tim Boyle.

Pismo je objavljeno je u prestižnom The New York Timesu, a Boyle se u njemu izravno obratio ravnozemljašima s dozom ironije, ali i poštovanja prema njihovoj upornosti.

"Ovo je poruka ravnozemljašima. Vidio sam vaše manifeste, divio se vašim dijagramima, gledao vas kako ponosno stojite na svom ravnom tlu. Vrijeme je da karte stavite na stol", napisao je Boyle.

"Predstavljam Nemoguću ekspediciju, naš najsmjeliji izazov dosad. Naša je oprema stvorena da izdrži sve. Stoga vas pozivam da učinite ono što nitko nije, da nađete rub Zemlje", naveo je u nastavku i obećao pobjedniku sve što tvrtka posjeduje i pritom malo slagao.

Iako obećanje zvuči kao da bi pobjednik mogao preuzeti cijelu korporaciju vrijednu oko 3 milijarde dolara, pravila su, naravno, malo preciznija.

Nagrada se odnosi na imovinu posebne tvrtke (LLC) osnovane za potrebe kampanje, čija je vrijednost procijenjena na 100.000 američkih dolara. Svejedno neloš iznos ako ste u stanju dokazati da Zemlja nije okrugla, zar ne?

Fotografija mora prikazivati vidljiv, fizički kraj planeta Zemlje. Detaljno je pojašnjeno da se misli na beskonačni ponor, ambisnu prazninu, oblake koji se prelijevaju u beskonačnost.