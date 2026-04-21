Dirigent nehotice umjetnici izbio violinu iz ruku, nekoliko milijuna eura poletjelo je u zrak

Britanski dirigent Matthew Halls nakratko je ostao bez daha nakon što je neki dan violinistici Elini Vähäli nehotice iz ruku izbio instrument vrijedan nekoliko milijuna eura.

Srećom, Vähälä je uspjela spasiti instrument od potpunoga uništenja tako što je instiktivno podmetnula nogu, pa je violina, inače djelo slavnoga majstora Giovannija Battiste Guadagninija iz 18. stoljeća, pretrpjela tek manja oštećenja

Nezgoda se odvila tijekom finala violinskog koncerta Maxa Brucha održanom u četvrtak dvorani Sibelius u Lahtiju, a uživo su ga mogli vidjeti i brojni gledatelji budući da su ga bilježile kamere finske televizije Yle.

"Taman sam završavala svoju dionicu, kada je dirigent Halls dao energičan znak orkestru i rukom slučajno pogodio moju violinu. Instrument mi je izletio iz ruke i poletio u zrak", ispričala je Vähälä za finske medije i dodala:

"Odmah sam vidjela da je ostala u jednom komadu pa sam je ponovno naštimala i krenuli smo s finalom ispočetka", dodala je.

Dirigent Halls bio je duboko potresen i ispričao se zbog, kako je rekao, "gotovo neprimjetnog, ali kobnog dodira".

"Nikada neću zaboraviti ovu izvedbu! Nemam riječi kojima bih opisao svoje divljenje prema ovoj izvanrednoj umjetnici. Svirala je strastveno i prije i poslije ovog YouTube trenutka", napisao je na društvenim mrežama.