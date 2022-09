Gabriela Grajales, 25-godišnja poduzetnica iz Meksika, objavila je u nedjelju na svom profilu na TikToku što joj je dragi priredio usred vjenčanja, tek koju minutu nakon što je uz njega stala ispred matičara.

Naime, točno u trenutku kada je trebao izgovoriti da pristaje na brak, taj mladić najprije je zašutio poput kamena, potom procijedio kroz zube "Ne, ipak ne mogu", te se potom okrenuo i odmaknuo od oltara.

Sirota djevojka u potpunosti se izgubila, na licu joj je pisalo da ju je presjeklo, da bi potom upitala okupljene mislili on to ozbiljno. Ubrzo je shvatila da je u pitanju šala, da je "voljenac" osmislio to kao podvalu, međutim suze na njezinu licu jasno su dočarale da se jadna isprepadala i rastužila.

Upravo su iz tog razloga mnogi mladiću poručili da se ostavi humora.

"Došlo mi je da se rasplačem kada sam joj vidjela izraz lica'", napisala je jedna od korisnica te društvene mreže dok se druga na to nadovezala tvrdnjom da bi, da je sama ispala žrtvom tako neukusne šale, najvjerojatnije napustila vjenčanje neudana.