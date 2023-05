Popularna tiktokerica nadimka "croissantwoman" otkrila je nedavno svojim brojnim pratiteljima (dva milijuna) da je dala otkaz nakon samo jedne smjene provedene na novom radnom mjestu.

Mlada Amerikanka zaposlila se na poziciji suradnice prodaje, ali i brzo predomislila kada je čula što se sve od nje traži za minimalac.

"Gospođa koja me dočekala bila je izuzetno ljubazna. Odmah mi je pokazala kako se otvara trgovina, kako se gasi alarm, zbraja stanje u blagajni, provjerava elektronska pošta, šalju paketi online i još hrpu toga.

Ali ako ste ikad ranije radili kao suradnik u prodaji, znate da to nije vaš posao. Da je to posao osobe koja je zaposlena na mjestu "keyholdera" (govorimo u suštini o mjestu voditelja, o osobi koja održava i organizira skladište, obučava nove prodajne suradnike, otvara i zatvara poslovnicu, brine o kasi...)

Kada sam je upitala je li sigurna da su sve to moje zadaće, odgovorila mi je potvrdno i pokušala me uvjeriti da su sve to dužnosti suradnika u prodaji", kazala je u uvodu ta mlada djevojka i u nastavku otkrila što je dovelo do potpunog razočaranja:

"Nisam imala problem s time da obavljam sve te poslove, ali ne za minimalac. Za takav posao očekivala sam dolar ili dva više po satu."

"Ipak, unatoč svemu, pa i svijesti da me pokušavaju iskoristiti, nisam namjeravala odmah odustati. Kazala sam samoj sebi, posao je posao. Ali ono što me dotuklo bila je informacija da se od mene očekuje smjena od osam sati bez pauze.

Plan im je bio ostaviti me samu u trgovini bez stanke. Danas čak nisam stigla niti ručati. Prisiljeni ste podgrijavati hranu, jesti za blagajnom ili na podu. I to me zapanjilo. Kako ljudi uopće rade u takvim uvjetima?", upitala se djevojka i kazala da se slomila kada je po izlasku iz trgovine sjela u automobil.

"Pokušala sam se natjerati da zadržim taj posao barem tjedan dana jer nisam osoba koja odustaje. Dapače, mrzim odustajanje. Ali sam ipak naposljetku shvatila da se više ne želim vratiti", rekla je.

Ime tvrtke nije željela otkriti, ali je na kraju snimke ponovila da joj nije jasno kako se može tako nešto tražiti od osobe koja radi za minimalac.

