Cura s gigantskim grudima i njezina trans partnerica s još većim usnama dobile bebu

Jesse Bunny, 25-godišnjakinja koju su svojedobno mediji predstavili kao djevojku najvećim grudima u Austriji, nedavno je postala majka. Na to je ukazala njezina objava na Instagramu tijekom koje je istaknula da se napokon i ona upisala u klub 'milfača'.

Bunny je bebu dobila sa svojom trans partnericom Viennom Xtreme, djevojkom koja također plijeni pažnju izgledom jer postoji mogućnost da je upravo ona osoba s najvećim usnama na svijetu.

Jesse i Vienna o svojoj su vezi nedavno progovorile i za 'Love Don't Judge', emisiju koja ih je na YouTubeu predstavila kao vjerne i dugogodišnje partnerice.

"Jesse je moja prva djevojka i nadam se da će biti i posljednja", kazala je Vienna, koja je imala 18 godina kada je upoznala tada godinu dana mlađu Jesse.

Vienna u to vrijeme još uvijek nije započela s tranzicijom, a da je trans, spoznala je tijekom pandemije.

"Vienna se jednog jutra probudila i kazala da se osjeća nesretno. Prihvatila je da je trans i od te točke se sve odvilo munjevitom brzinom. Već nakon samo pola godine postala je nova osoba", prepričala je Jesse i nastavila:

"Znam da Vienna i ja izgledamo drugačije u odnosu na ostale osobe, ali smo zapravo najnormalniji par. Eto, zajedno smo već osam godina, a i naše su obitelji odlično reagirale kada su čule da čekamo bebu", rekla je.

Što se bebe tiče, Jesse i Vienna su odlučile da je neće izlagati društvenim mrežama, pa istaknule da se nadaju samo jednom, da će izrasti u dobrog čovjeka.

"Voljela bih da naše dijete jednog dana postane osoba otvorena srca, ljubazna i empatična", otkrila je Vienna, pa uz Jesse priznala da par itekako pogađaju negativni komentari na društvenim mrežama.

"Vrlo sam osjetljiva osoba i ponekad me sve to teško pogađa. Nije se jedanput dogodila da sam zbog ružnih komentara zaplakala", otkrila je Jesse.

Ipak, unatoč negativnom ozračju kojem su ponekad izložene, najavile su da bi voljele imati još djece, a Vienna i to da će svoj izgled učiniti još ekstremnijim.