Ako ste u potrazi za (privremenim) životnim prostorom, pa pratite grupe u kojima stanove daju u najam, zasigurno ste već svjesni toga da su cijene otišle u nebo. Izvan turističke sezone to osobito vrijedi za Zagreb, gdje su i garsonijere postale papreno skupe, gotovo nedostupne za nekoga tko prima prosječnu plaću.

Istina, zna nekoga pomaziti i sreća po tom pitanju, ali zakon ponude i potražnje govori da se ovih dana rijetko što pristojnije može unajmiti ispod 2500 kuna s uključenim režijama.

Naravno, problem s cijenama nekretnina aktualan je i u mnogim drugim državama diljem svijeta, a na osobito zlom glasu nalazi se New York.

Da tome nije tako bez razloga, otkrio je sada i Ron Ervin, 31-godišnji glumac, koji je u razgovoru za Insider potvrdio da za sobicu od desetak kvadrata izdvaja čak 950 američkih dolara, odnosno 6300 kuna.

Kako izgleda ta "vila minijatura" najbolje je da sami pogledate u njegovu predstavljanju, mi ćemo dodati još tek toliko da se nalazi u Harlemu i da stan nema vlastitu tuš kabinu i WC školjku.

Na katu postoji jedna zajednička kupaonica, no budući da se pored Erwinova stana nalazi još samo jedan koji je uglavnom prazan, uglavnom se on njome služi kada to poželi.

---

---