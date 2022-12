Steph Oshiri, kanadska prvakinja pornografske platforme OnlyFans kojoj je priroda podarila natprosječno veliku guzu, iznenadila je publiku na TikToku otkrićem kako je svojedobno krijumčarila "cugu" na koncerte.

Oshiri je proces smjelo prikazala, pa usput kazala:

"Tako smo to moje prijateljice i ja svojedobno radile. Zastale bi na parkiralištima prije pretresa i sakrile kod mene bocu. Naprosto nismo željele plaćati precijenjena pića, a istina je i to da u to vrijeme nismo bile zakonski dovoljno stare kako bi nam točili alkohol", rekla je Oshiri, čiji je "mađioničarski trik" prikupio više od milijun pregleda.

Oshiri se OnlyFansu pridružila 2020. godine nakon što je dala otkaz na poslu vizažista.

Isprva je postavljala sadržaj bez svog lica i zarađivala između 1500 i 2200 dolara mjesečno, međutim otkako je prestala skrivati identitet, mjesečni se profit popeo na 35.000 dolara.

