Ako vam brzo nestaje novac, možda je razlog boja novčanika: Ove tri su magnet za siromaštvo

Jeste li ikada pomislili da vaš novčanik nije samo praktičan predmet za nošenje novca i kartica, već i posuda koja nosi određenu energiju?

Prema drevnoj kineskoj praksi Feng Shui, svaki predmet u našem okruženju, pa tako i novčanik, utječe na protok životne sile, poznate kao "Chi".

Kao svakodnevni pratitelj i dom našim financijama, vjeruje se da stanje i boja novčanika mogu značajno utjecati na našu sposobnost privlačenja i zadržavanja bogatstva.

Iako zapadnjačkom umu ideja o "sretnim" i "nesretnim" bojama novčanika može zvučati kao puko praznovjerje, principi koji stoje iza toga duboko su ukorijenjeni u filozofiji o energetskoj harmoniji.

Feng shui kao vodič za financijsku harmoniju

Da bismo razumjeli zašto se određenim bojama pripisuje negativan utjecaj, važno je poznavati osnove Feng Shuija. Ova se praksa temelji na konceptu pet elemenata: drvo, vatra, zemlja, metal i voda.

Svaki element ima svoje karakteristike i povezan je s određenim bojama, oblicima i aspektima života. Cilj je postići ravnotežu među tim elementima kako bi se osigurao nesmetan protok pozitivne energije.

Novčanik se smatra produžetkom našeg osobnog prostora i izravnim odrazom našeg odnosa prema novcu. Ako je neuredan, oštećen ili pogrešne boje, vjeruje se da šalje poruku kaosa i nepoštovanja prema bogatstvu, čime se blokira njegov dotok.

Boja je, prema Feng Shuiju, jedan od najjačih izraza energije pojedinog elementa, stoga njezin odabir nije nimalo slučajan.

Foto: Pixabay

Boje koje prema vjerovanju 'odbijaju' novac

Dok crna, smeđa i zelena boja slove kao siguran odabir za financijsku stabilnost i rast, neke boje nose energiju koja može otežati čuvanje novca. Među njima se posebno ističu tri.

Plava kao simbol otjecanja

Plava boja, osobito njezine svjetlije nijanse, smatra se jednom od najnepoželjnijih za novčanik. Ona simbolizira element vode, a u kontekstu financija, tekuća voda predstavlja novac koji neprestano "otječe" iz ruku.

Vjeruje se da plavi novčanik otežava štednju i zadržavanje kapitala, čineći financije nestabilnima i protočnima. Iako se u nekim tumačenjima tamnoplava boja povezuje s dubokom, mirnom vodom koja simbolizira akumulirano bogatstvo, općenito se savjetuje oprez s ovom bojom ako vam je cilj financijska stabilnost.

Foto: Pixabay

Kontroverzna crvena i energija vatre

Crvena je u kineskoj kulturi izrazito sretna boja koja simbolizira vitalnost, slavlje i prosperitet, što potvrđuje i tradicija darivanja crvenih omotnica (hóngbāo) s novcem. Ipak, kada je riječ o novčaniku, njezina je uloga kontroverzna.

Crvena boja pripada elementu vatre, a vatra "spaljuje" bogatstvo. Prema Feng Shui tumačenjima, crveni novčanik može brzo privući novac, ali istovremeno potiče impulzivnu i nekontroliranu potrošnju.

Novac tako "izgori" prije nego što se stigne akumulirati, što ovu boju čini lošim izborom za one koji žele štedjeti.

Bijela i metalni tonovi kao rizik praznine

Bijela i srebrna boja predstavljaju element metala. Iako je metal sam po sebi povezan s novcem, bijela boja simbolizira čistoću i prazninu.

U financijskom smislu, ta praznina može se preslikati na novčanik, čineći ga doslovno praznim. Ove se boje preporučuju samo osobama čija je osobna energija (prema datumu rođenja) u skladu s elementom metala; za sve ostale mogle bi simbolizirati financijski odljev.