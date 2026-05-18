Više nema skrivanja: FBI je potvrdio da je fotografija bića nalik izvanzemaljcu stvarna

Nakon što je početkom ovog mjeseca FBI objavio novu seriju deklasificiranih dokumenata vezanih uz NLO fenomene, jedna stara fotografija ponovno se našla u središtu javnosti jer je službena procjena američkih istražitelja potvrdila da figura na njoj predstavlja "legitiman fizički entitet koji u potpunosti prkosi konvencionalnoj ljudskoj anatomiji"!

Drugim riječima, zapanjujuća fotografija visokog i poluprozirnog bića s glavom nalik bogomoljci dobila je priznanje autentične, što, naravno, ne znači nužno da prikazuje izvanzemaljca.

Bilo kako bilo, priča datira iz svibnja 2011. godine, kada je policajac i čuvar parka Chen Yongqiang planinario u blizini jezera Jiaming smještenog visoko u središnjem planinskom lancu Tajvana na nadmorskoj visini od 3.310 metara.

Yongqiang je tom prigodom iPhoneom 4 fotografirao prekrasne planinske krajolike te je tek kasnije, dok je pregledavao zapise, ostao zapanjen - na jednoj od fotografija ugledao je neobično stvorenje kako korača.

Humanoidna figura ostavila ga je bez daha, pogotovo zbog svakodnevnom čovjeku nepoznate anatomije.

Zabilježeno stvorenje istaknulo se vrlo dugim nogama, nesrazmjernim udovima, prstima koji su izgledali kao da su isprepleteni plivaćom kožicom i glavom koja je nepogrešivo podsjetila na glavu bogomoljke.

Godine sumnje i iscrpna analiza

Kada je fotografija dospjela u javnost krajem 2012. godine zahvaljujući Tajvanskom ufološkom društvu (TUFOS), uslijedile su podijeljene reakcije javnosti.

Za jedne je fotografija bila krunski dokaz postojanja izvanzemaljskog života, a za druge tek još jedna internetska šala.

Skeptici su godinama nudili razna objašnjenja - od onog da fotografija prikazuje planinara čiji je lik izobličen zbog udaljenosti i kuta snimanja - do nagađanja o digitalnoj podvali, greški u memoriji telefona ili fenomenu dvostruke ekspozicije.

Međutim, nijedno od tih objašnjenja nije prošlo stručnu provjeru.

TUFOS je proveo više od godinu dana radeći na detaljnoj forenzičkoj analizi svakog piksela fotografije i nije našao apsolutno nikakve dokaze o manipulaciji.

Kako bi dobio neovisno mišljenje, TUFOS je originalnu datoteku poslao i američkoj instituciji na analizu te dočekao istu presudu, da je fotografija u potpunosti autentična.

Potvrda FBI-ja izazvala je pravu pomutnju među NLO entuzijastima i teoretičarima zavjere, a glasnogovornik TUFOS-a nazvao je fotografiju jednom od najvećih neriješenih nadnaravnih misterija Tajvana.

Vladini dužnosnici ipak su odbili dati bilo kakav daljnji komentar o tome što je tajanstvena figura zapravo, odakle je došla ili što je radila na vrhu tajvanske planine, ali je znakovito i ono što nisu rekli.

A odbili su reći da figura nije bila tamo, što je ostavilo misterij jezera Jiaming otvorenim za tumačenja i maštu cijelog svijeta.