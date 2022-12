U protekloj godini svjedočili smo raznim događanjima na političkoj sceni, od nategnutog odnosa premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, do izbijanja rata u Ukrajini. Koronavirus je stagnirao, proizvodi su poskupjeli, a Hrvatska od siječnja ulazi u eurozonu.

A što možemo očekivati u nadolazećoj, 2023. godini, za Net.hr je prognozirala Vera Čudina. Prvo je govorila o inflaciji.

"Popravak ne postoji. Postoje prazne police ili pune, ali s toliko visokim cijenama da bi bilo bolje da nema nijednog artikla. Sljedeće godine ćemo biti gladniji nego prošle. Ne piše se nama baš najbolje što se tiče poskupljenja i standarda.

Morat ćemo stegnuti remen i naučiti se manje stavljati u košarice. Neće to biti glad najgore vrste. Osjetit ćemo i praznije želuce nego i prošle godine", rekla nam je Vera.

'Euro ne služi nekoj svrsi u našem slučaju'

Za samo nekoliko dana Hrvatska uvodi euro - hoće li nam on pomoći ili samo odmoći u vremenima visoke inflacije?

"Euro je nešto što ne služi nekoj svrsi u našem slučaju. Neće nas euro promijeniti, mi ćemo gunđati, a onda ćemo ga i zaboraviti. Euro kao valuta općenito ne opstaje kroz vrijeme. Nije to sve za iduću godinu, ali bit će tu puno iznenađenja. Moram na nešto upozoriti narod. Pojavit će se još jedna kriptovaluta. To će biti prijevara stoljeća i tu treba biti jako oprezan."

'Plenković ima turneju koja nikada ne završava'

Vera nam kaže kako će sljedeće godine biti dosta političkih skandala, ali u svim strankama. A premijer Plenković i dalje će biti na vlasti.

"Plenković nastavlja svoju turneju. Njegovu turneju ću nazvati ovako - turneja koja nikada ne završava. Ne završava jer neće postojati razlog za to, a onda će naglo i završiti", govori nam Vera.

Kada smo ju upitali hoće li se smiriti strasti na relaciji Plenković - Milanović, odmah nam je odgovorila:

"Bože sačuvaj, pa to da se smiri pa što bi mi gledali? Ne, ne, ne, to se sigurno neće smiriti. Mislim da je to donekle i potrebno da čovjek koji to gleda odluči. Zaoštravaju se njihovi odnosi."

Novi nepoznati virus kao korona

Iako koronavirus u Hrvatskoj ove godine nije bila aktualna tema, on posljednjih mjeseci bukti u Kini, a Njemačka proglasila kraj pandemije.

"Njemačka je krivo procijenila situaciju kada je proglasila kraj pandemije. Uopće nije kraj korone. Puno toga nije ni izneseno u javnost. Sada imamo i gripu. Ali, korona vlada. U Kini će se razbuktati. Kod nas će sljedeće godine biti kao i prošle - malo je ima pa je nema.

No, dolazi novi virus koji nas neće pokositi, ali taj novi virus će biti vrlo opasan i jako nepoznat kao i korona. Taj novi virus će isto ići respiratornim putem, ali će djelovati i na naš psihički dio."

Potencijalna opasnost Trećeg svjetskog rata

Od veljače se ratuje u Ukrajini, a Vera kaže kako se taj rat ne može smiriti.

"To je jedan jako dobro osmišljen rat. To je rat koji se ne smiruje i na kraju će dogovorno završiti, što je fascinantno. Putin i dalje ostaje na vlasti. Ne bih rekla da je on teško bolestan kao što neki mediji pišu. Drži se sve to pod kontrolom tako da ne brinem uopće za njega.

Sto posto vam tvrdim da ovaj rat u Ukrajini neće eskalirati u neki oblik koji nas treba zabrinuti. Više me zanima odnos Rusije i Amerike. Tu je već opasnost, i to po čitav svijet", objašnjava Vera pa dodaje:

Iduća godina je i smjena jednog jako bitnog predsjednika, on više neće znati što radi pa će otići. Tu je i potencijala opasnost danas-sutra jednog ogromnog Trećeg svjetskog rata koje bi uništilo čovječanstvo. To se najviše odnosi na relaciju Amerika - Rusija, ali i Kina je ovdje važna, kao i Bliski istok, Indija i Pakistan."

I dalje skupo gorivo

Svjedoci smo skupoga goriva u prošloj godini, a ništa drugačije neće biti ni u 2023.

"Gorivo će u Hrvatskoj sigurno poskupjeti pa će opet ići dolje pa opet gore pa opet dolje. Što se tiče plina, njega ćemo uvijek imati i ne moramo se brinuti oko toga. Smrznuti se nećemo. Više me svemir brine.

Naša Zemlja će se pomaknuti za jedan milimetar i tada ćemo se približiti nečemu. Počet ćemo divljati, kao da više nećemo moći kontrolirati svoje emocije i svoje ponašanje", zaključuje Vera.

