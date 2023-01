U 2022. godini na celebrity sceni događale su se mnoge promjene, kako na hrvatskoj, tako i na svjetskoj, a Vera Čudina za Net.hr prognozirala je što će se sve događati u 2023. godini. Morali smo ju pitati hoće li Joško Gvardiol, koji je nakon svojih nastupa na Svjetskom prvenstvu zaludio ženski rod, pronaći curu.

"Hoće, hoće. Kako ne bi pronašao. Definitivno manekena. Voli starije, ali neće imati stariju curu od sebe. Manekene će se najviše motati oko njega i on će sljedeće godine imati jednu divnu djevojku, ali čemu trajnost? Nije on tako zaljubljive prirode, on je više usmjeren na sport. Voli on imati curu, ali voli i svoju slobodu", kaže nam Vera.

Udaju se i Knoll i Bačić

Govorila je i o Ivani Knoll za koju kaže da neće postati filmska zvijezda.

"Udat će se ona za biznismena, dobro će ona živjeti, ali će biti kao da je zatočena. Ovce i novce ne možeš imati. Ona preferira jedan dobar brak i dobit će ga, ali uz teške uvjete gdje će biti pod ključem. Pa neka žena izađe van ako može."

Udat će se i Lidija Bačić kojoj prognozira manju filmsku karijeru, ali naglašava da će biti jako dobra mama.

Velika nova ljubav za Severinu

Za Petra Grašu i Hanu Huljić kaže kako će imati još djece, ali to neće biti u sljedećoj godini.

"Imat će oni još djece, prognoziram jednu curicu i biti će ista Hana i bit će glazbeno nadarena. Hana je odraslija nego što mnogi misle. Ona točno zna kako s Petrom. Ja bih njoj dala Pulitzera za prepoznavanje kako s jednom osobom izaći na kraj."

A još djece imat će i bivši hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko i njegova odabranica Kaja Vidmar.

Zaljubit će se i Severina, a Vera kaže kako je riječ o "super frajeru".

"On će ju voljeti kao nitko do sada. Severini je 2023. godina zapravo godina velike ljubavi i mislim da će joj to promijeniti život."

*U videu saznajte što će se sve događati na celebrity sceni, ali i zaključne misli Vere Čudine o nadolazećoj godini.