Nakon što je dala prognoze za društveno-politička pitanja, Vera Čudina dala je svoju prognozu i za sportsku 2023. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u lipnju očekuje završni turnir Lige nacije gdje će se boriti protiv Španjolske, Italije i Nizozemske, a Vera kaže kako Vatrene tamo očekuje "nesiguran teren".

"Do zlata sljedeće godine nogometaši... Ne bih se baš kladila u život, ali zadovoljni ćemo biti. Nije baš ono što bismo mi htjeli, ali svejedno zadovoljni. Mi smo uvijek nekako tik do i onda kao da se spotaknemo. Jedan reprezentativac kao da će morati otići, i to će nedostajati. Osvojit ćemo mi zlato, ali ne 2023.", kaže nam Vera.

'Modrić bi se trebao čuvati nesreća'

Što se tiče kapetana Luke Modrića, za njega kaže da se ne moramo brinuti da će otići.

"Luka će igrati nogomet dok vidi, čuje i može hodati. On je fenomen. Igrat će on i sljedeću cijelu godinu za Real Madrid, ne odlazi on tako lako i ne mijenja klub. Rekla sam vam i prije godinu dana da će on jednoga dana biti izbornik, i to je u nekom njegovom zapisu prije rođenja napravljeno.

Modrić bi se trebao čuvati nesreća... Može biti i promet, a morao bi si čuvati svoje zglobove, ali i mjehur i jetru."

Dotaknula se i Joška Gvardiola, koji je zaludio nogometni svijet svojom izvedbom u Kataru.

"Gvardiol će jako puno postići i doći će do silnih vrhova, ali mora biti jako oprezan da naglo ne prekine karijeru. Gvardiol će imati super ženu, ali nagli prekid karijere kod njega sigurno stoji.

To ne znači da će to biti sutra, prekosutra, može biti za 10-15 godina, ali neka bude oprezan što se tiče povreda. I tu ću istaknuti kralježnicu. Neće biti u invalidskim kolicima, neka se ne brine."

Rušenje Dinamova stadiona

Što se tiče velike borbe u Dinamu između Krešimira Antolića i Zdravka Mamića, Vera nam kaže kako nitko ne pobjeđuje.

"Krešimir Antolić će sam otići iz Dinama. I dolazi novi igrač u Dinamo koji će biti negdje gdje mu Mamić neće moći parirati."

Na pitanje hoće li se "maksimirsko ruglo", kako mnogi nazivaju Dinamov stadion, srušiti, Vera se nasmijala pa rekla:

"Ma ne. To mogu neku kućicu samo dograditi. Jedino se on može sam srušiti, to će prije biti. No, hoće li se uopće ikada graditi Dinamov stadion? Hoće, recimo za jedno 1000 godina. Šalim se. Treba tu imati para, para. Nismo mi još spremni za jednu takvu atrakciju, iako bi trebali imati jedan krasan stadion u našoj zemlji."

Hajduk kao prvak Hrvatske?

Morali smo je pitati i hoće li Hajduk biti prvak Hrvatske, a njezina reakcija nas je nasmijala:

"Molim?! Borba do krvi! Hajduk će sljedeće godine tako dobro igrati. On će početi igrati kao nikada do sada. Neka se svi nadaju, ali možda se svi jako iznenade. Jer bi mogao prvak biti netko na koga nitko ne računa.

Treba pripaziti na još jedan klub koji će se popeti lagano, onako hop hop hop, kao da slalom vozi."

*U videu saznajte kako će točno hrvatski nogometaši i rukometaši proći na velikim natjecanjima, ali i čega se Luka Modrić mora posebno paziti. Također, vjerujemo da ne želite propustiti reakciju kada smo joj postavili pitanje može li Hajduk biti prvak.