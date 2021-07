Kontroverzni iluzionist Uri Geller koji, među ostalim tvrdi da je svojim paranormalnim moćima doveo Englesku do finala u Euru, osigurao pobjedu Borisa Johnsona na izborima i štošta drugoga, od savijanja žlica do telekineze, sada kaže da je surađivao s NASA-om i tamo vidio aliene.

Početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kaže, istraživali su ga američki obavještajci koji su zaključili da je "demonstrirao svoju paranormalnu sposobnost na uvjerljiv i nedvosmislen način", tvrdi.

Geller tvrdi da je surađivao i s NASA -om, gdje je sklopio prijateljstvo s astronautom Edgarom Mitchellom, a kaže da se čak susreo i s Wernherom von Braunom - inženjerom u svemiru koji je radio na razvoju raketne tehnologije za nacističku Njemačku prije nego što su ga SAD angažirale na kraju Svjetskog rata II.

Gotovo neopisivo iskustvo

"Rekao je da je čuo za moje moći i da će mi povjerovati ako skine vjenčani prsten s prsta i stavi ga na dlan, a ja ću saviti", Geller je rekao za The Jerusalem Post. "I jesam - potpuno."

Naizgled impresioniran Gellerovim sposobnostima, von Braun ga je pozvao u svoj ured gdje je otvorio sef i dao mu vrlo čudan komad metala.

"Bio je to nevjerojatan komad, trodimenzionalan i u boji koju nikad prije nisam vidio, ali bio je metalno", rekao je Geller. "Stavio sam ruku na to i odmah sam shvatio da nije s ovog planeta. Von Braun je rekao da sam bio u pravu - i da je to iz srušenog NLO -a."

Von Braun ga je zatim odveo u neoznačenu zgradu u kojoj se nalazila rashladna prostorija, priča samozvani medij.

'Upotrijebite maštu'

Geller nije htio otkriti što se točno tamo čuva, ali implikacije su bile očite.

"Preko te granice neću preći. Ne mogu vam reći što sam tamo vidio. Ali upotrijebite maštu. Što su mogli hladiti?", kaže Geller.