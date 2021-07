Prije mjesec dana na YouTubeu se napokon pojavio dokumentarni film "Leteći objekti - državna tajna", koji potpisuje ga redatelj Dominique Filhol. Naravno, govori o nepoznatim letećim objektima i teoriji da nas posjećuju bića iz svemira, a ono što ga čini posebno zanimljivim je izbor gostiju.

Filhol je u svoje djelo uključio niz zanimljivih sugovornika, otvorio priličan broj interesantnih tema, a među goste je uključio i Michaela Vaillanta, stručnjaka za obradu podataka u GEIPANU, jedinici francuske svemirske agencije CNES, čiji je zadatak istraživanje neidentificiranih letećih objekata.

Vaillant je pred sam kraj filma otkrio da znanstvenici pomoću analitike pokušavaju doći do brojnih odgovora, pa tako i onog kada bismo mogli očekivati da ćemo stupiti u kontakt s izvanzemaljcima.

Istaknuo je da je ugledni ufolog Jacques Vallée uz ostale znanstvenike osmislio teoriju upravljanja (organizacije), odnosno da je pronašao obrazac koji nam govori u kojim se vremenskim razmacima nepoznati leteći objekti pojavljuju najčešće i najmasovnije.

"Taj obrazac izuzetno je važan jer nam pomaže da predvidimo kada će doći do novoga vala masovnoga prijavljivanja pojava nepoznatih letećih objekata. A sljedeći će prema tom koeficijentu, i to nakon dugog razdoblja neaktivnosti, doći u listopadu 2035. godine", rekao je Vaillant i dodao da bi to upravo mogla biti godina kada ćemo s izvanzemaljcima stupiti u prvi kontakt.

"Uz to vjerujem da ćemo u narednih desetak godina otkriti život u solarnom sistemu. Ne oblik inteligentnog života, ali oblik života koji će nam pomoći da sve više počnemo prihvaćati da se iza tog jednostavnog oblika života krije i onaj inteligentan", dodao je.

"U svemiru je više planeta nalik zemlji negoli zrnaca pijeska na svim našim plažama. Zato mi zvuči vrlo razumnim tražiti druge civilizacije", nadovezao se na sve Avi Loeb, predsjednik Odsjeka za astronomiju na harvardskom sveučilištu i član Vijeća savjetnika za znanost i tehnologiju u Bijeloj kući.

Karta viđenja nepoznatih letećih objekata prema na temelju koje je napravljen spomenuti izračun

